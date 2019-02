¡Qué poco te dura la resistencia, Sánchez! El momento en que le dijo a la oposición que espere sentada hasta 2020

Pedro Sánchez va a pasar a la historia de la democracia española por ser el presidente del Gobierno con la legislatura más corta -La banda del 'okupa' Sánchez necesitó menos tiempo que un embarazo para dejar España hecha unos zorros-.

Apenas ocho meses en los que ha enredado con todo y no ha sacado ninguna medida adelante, ni siquiera con Franco, que aún sigue en el Valle de los Caídos -El Gobierno de Sánchez ya es una momia disecada que ni siquiera ha logrado sacar a Franco de la tumba-.

Lo cierto es que no hace un mes que Sánchez, en la presentación en enero de 2019 de Jaume Collboni como candidato del PSOE a la alcadía de Barcelona, se jactaba de que a él no le iban a mover de la poltrona de La Moncloa hasta el año 2020 y que la oposición de Partido Popular y Ciudadanos ya podían esperar sentados, que él no pensaba convocar elecciones anticipadas -Otra más de Sánchez: filtra a El País que las elecciones generales serán el 28 de abril mientras él cuela un infumable mitin de 19 minutos al resto de periodistas-:

Lo que estamos haciendo amigos y amigas no es un proyecto de dos años, es un proyecto de transformación para los próximos 15 años de la sociedad catalana y de la sociedad española. Por eso, cuando Rivera y Casado dijeron que elecciones ya, que esperen sentados, que hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas.

Antonio Pérez Henares, en un acertado tuit, recordaba que a Sánchez la chulería y la prepotencia le han durado tres días, amén de mofarse de su 'Manual de Resistencia':

Al libro ese que ha escrito Irene Lozano y firma Pedro Sánchez ¿no habría que pensar en ir cambiándole el título. No sé si "Manual de resistencia" va a pegar mucho. ¿Es este el mismo, muy chulo él, que hace tres días espetaba a los que pedían elecciones : ¡Que esperen sentados!? — a perez henares (@chanihenares) 13 de febrero de 2019

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72