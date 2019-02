Malestar en Cs: Albert Rivera se mete en una ‘pelea barriobajera’ con Paz Padilla y Bisbal

A estas alturas de la semana nadie desconoce la noticia de que Albert Rivera y Malú están juntos. Corrió como la pólvora por todas las redacciones y, ante la falta de la confirmación de los protagonistas, Lydia Lozano ya se aventuraba a dar todo tipo de datos y detalles en 'Sálvame': "Albert Rivera se separa de su novia porque ella le pilló con Malú", afirmó la colaboradora.

Tal y como les hemos avanzado en Periodista Digital, según la colaboradora de Telecinco, el político y la cantante se conocieron en una fiesta organizada por Pablo López cuando tanto él como Malú participaban en el programa ‘La Voz': "Él está loquito por Malú y ella está encantada".

Y de esta manera el líder de Ciudadanos ha pasado de las páginas de información política a las de color rosa. Y entra en la prensa del corazón por todo lo alto y no sin polémica porque Rivera, con esa relación que nadie parece ya negar, se ha ganado de repente potentes enemigos mediáticos.

Una lista de "hostiles" de la que directamente Albert Rivera no tiene la culpa porque en realidad son famosos que públicamente han atacado a Malú por diversos encontronazos personales. La primera de las enemigas íntimas de la cantante es la presentadora y humorista Paz Padilla.

La de ‘Sálvame' no ha ocultado su animadversión por la cantante por un hecho ocurrido años atrás. Un incidente con su hija Anna, durante un concierto, que Padilla narraba así: "en 23 años de profesión, Malú ha sido la única persona que, yendo yo con una personita, le he pedido un autógrafo, me ha mirado y se ha ido" .

Una enemistad que se mantiene a día de hoy. Como la malísima relación con otro famoso de peso y fama internacional y compañero de profesión, David Bisbal, que estalló en directo contra Malú en el plató de ‘La Voz' después de que ella bromease con los fans del cantante almeriense. Bisbal arremetió contra Malú e insinuó que ella pasaba de sus seguidores.

En esta línea, el cantante Cepeda criticaba a Malú por su carácter: "Malú era mi coach (en ‘La Voz'), y bueno, ya se sabe ‘hola, qué tal y adiós". Una larga lista de enemigos, entre los que también se encuentran Laura Pausini o Amaia Montero, que puede evidenciar el mal carácter de la nueva pareja del líder naranja.

Según ha podido constatar Periodista Digital, este romance y todo lo que le rodea, incluidos los numerosos enemigos de peso de la cantante, ha causado preocupación y malestar en la cúpula de Cs por el perjuicio que pueda ocasionar a la imagen de la formación naranja a dos meses de las elecciones.