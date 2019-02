Una tuitera desmonta en un soberbio hilo la defensa de Talegón sobre la preparación intelectual de los golpistas

Beatriz Talegón es inasequible al desaliento. Le da igual hacer o no el ridículo más espantoso. A ella lo que le pone en ebullición es jalear como si no hubiera un mañana las causas separatistas y en esta ocasión se le ha ido la mano haciendo un panegírico tuitero sobre la preparación de los líderes del soberanismo catalán.

Podrás no estar de acuerdo con la independencia catalana. Ahora bien: no me digas que no tienes envidia del nivelazo de los políticos catalanes soberanistas: la formación, los idiomas, la educación, la manera de expresarse. Como los Vascos. Ya sé que os jode. Pero... hay nivel