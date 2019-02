Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, sacude una zurra a Monedero: "Das mucha vergüenza"

Como banda, no tienen un pase (El alcalde podemita Santisteve quiere que los niños de 12 años aprendan a 'masturbarse' y 'dar placer a sus parejas').

Y tomados de uno en uno, casi son peores (El vídeo que le sirve a Rufián para burlarse de Podemos por ser cada vez más 'independiente').

La eurodiputada de Podemos Lola Sánchez Caldentey ha cargado este jueves contra el cofundador del partido Juan Carlos Monedero por criticar el escrache que jóvenes del grupo Frente Obrero han hecho al exdiputado y ex número dos de su partido Íñigo Errejón cuando visitaba el barrio madrileño de Hortaleza (Los guantazos de unos indignados obreros a Errejón: "¡Os lucráis de la miseria de los trabajadores, garrapatas!").

"Das vergüenza", le ha espetado a través de su cuenta de Twitter.

Sánchez Caldentey que, se presenta en esta red social como "eurodiputada del primer Podemos", viene dedicando duras críticas a la dirección del partido y ya ha hecho pública su decisión de no seguir como eurodiputada en la próxima legislatura.

Una vez me preguntaste si es que “no os cuidamos”. No Juan Carlos, no habéis cuidado a nadie más que a quien os rinde pleitesía ilimitada. Y ahora llámame lo que quieras.