La socialista Soraya Rodríguez desmonta las trolas del resistente Sánchez: "En mi recuerdo quedará la urna escondida detrás de una cortina"

La diputada del PSOE, Soraya Rodríguez, no repetirá en las listas socialistas de cara a las elecciones generales del 28 de abril de 2019, algo que considera que "no es una sorpresa para nadie" dadas las discrepancias que ha venido manteniendo en los últimos tiempos con la dirección del partido.

Eso le permite escribir una dura columna en El Mundo contra las mentiras de Pedro Sánchez en su libro 'Manual de resistencia'. Sobre todo, cómo Sánchez intentó amañar el Comité Federal de 2016: "En mi recuerdo quedará para siempre una urna escondida detrás de una cortina, sin censo, sin interventores, sin control de papeletas". --Una cuestión de convicciones--

Su único objetivo era que el Comité Federal fracasara y Pedro Sánchez siguiera en la Secretaría General. Para ello, era necesario que se impidiera cualquier tipo de votación.

Pedro Sánchez se recrea en el capítulo en el que narra lo ocurrido el 1-O. No el de 2017, sino el del 2016. Aquel en el que su propio Comité Federal forzó su dimisión como secretario general socialista al situar a su partido ante el precipicio de unas terceras elecciones.

Sánchez rememora aquel «fatídico 1 de octubre» como un «tumultuoso Comité Federal» en el que, tras una «maniobra» de 17 miembros de su Ejecutiva dimitiendo y forzando un Congreso extraordinario, vivió «deslealtades minuto a minuto».

El secretario general socialista recuerda el «abismo existente entre el Comité Federal y la calle» -había militantes socialistas a las puertas de Ferraz en apoyo de su líder caído- y se arroga una «sociología de cuñado» que le indicó meses después que ganaría las primarias frente a Susana Díaz.

Dice Sánchez:

«Cuando llegó aquel fatídico 1 de octubre la decisión de que yo saliera de la dirección del partido estaba tomada [...]l. Todo fue terriblemente duro, traumático. Viví algunas deslealtades minuto a minuto. Fue terrible en lo personal y me permitió saber a quién podía considerar amigo y a quién no», relata. «Al llegar a casa, Begoña me esperaba con lágrimas en los ojos porque no entendía bien lo que había sucedido», cuenta. «Empecé a cobrar conciencia de la capacidad de resistencia que yo podía llegar a tener», añade.