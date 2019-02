La primera y contundente medida que tomará Abascal si llega a ser presidente del Gobierno

Lo tiene muy claro, y así se lo ha hecho saber durante estas últimas horas a la cúpula de VOX. Santiago Abascal hará tdo lo posible para meter en la cárcel a Quim Torra si llega a ser presidente del Gobierno. Será su primera medida. (El 'manual para ser facha' que VOX ha hecho viral: "¡A lo mejor lo eres y no te has dado cuenta!").

La detención de Torra debe ser instada de inmediato a la Fiscalía para poder llevarle a juicio acusado de conspiración y rebelión. Desde el partido de Abascal señalan que hay medidas necesarias para cortar el golpe en Cataluña y que es imposible llevarlas a cabo mientras que el principal colaborador del desafío a la Constitución y a la unidad de España siga comandando la Generalitat y dando, desde su cargo, órdenes contrarias al ordenamiento jurídico, según da cuenta 'OkDiario'. (Cataluña: La Guardia Civil vincula a Torra con la hoja de ruta unilateral del procés).

Más aún cuando la Guardia Civil vincula ahora al mentado con la hoja de ruta unilateral a la independencia, al alertar al juez del 1-O, a partir de la documentación intervenida al exsenador de ERC Santi Vidal, que cuando en 2016 aún no era presidente de la Generalitat abogó por crear una "tormenta política perfecta". (Santi Abascal fulmina a Évole: "No insista con esa entrevista; no me deja mi madre porque le cae fatal desde que entrevistó a Otegi").

La pasividad de los Mossos ante los CDR, el adoctrinamiento en las escuelas, el uso de recursos públicos, las mal llamadas embajadas catalanas en el exterior. Todo ello está orquestado por una persona: Quim Torra.

Desafió además de forma totalmente abierta, al Gobierno de Pedro Sánchez señalando que, en caso de un sentencia condenatoria contra los golpistas por el juicio del 1-O, él instaría al Parlamento catalán para que se impulse una moción de apertura de celdas y poner en la calle a los golpistas ya condenados.

