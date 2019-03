Del 'no me voy' al pido la baja temporal: Cristina Cifuentes abandona la militancia del PP

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, ha pedido la "baja temporal de militancia" en el PP.

Cifuentes ha parafraseado a Franklin D. Roosevelt diciendo que "en política no hay casualidades... y si las hay, es que están muy bien preparadas". "Creo en la justicia, por eso estoy completamente segura de que el tiempo me dará la razón. Pero hasta que eso ocurra, he pedido la baja temporal de militancia en el Partido Popular", así lo anunciaba la expresidenta regional en su cuenta personal en Instagram.