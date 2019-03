Gabriel Rufián monta el pollo en Twitter burlándose de la secretaria judicial obligada a huir por una azotea

Gabriel Rufián no lo puede evitar. Lo suyo son montar pollos en Twitter, máxime que ahora dispone de tiempo libre tras la disolución de las Cortes.

Y en pleno juicio a los golpistas del 1 de octubre de 2017 no era de extrañas que el de ERC se posicionara a favor de sus amiguetes y pusiera en tela de juicio cualquier testimonio que dejase a los independentistas a los pies de los caballos, aunque quien lo contase fuese testigo directo y tuviese que aguardar varias horas para abandonar la sede de la Consejería de Economía acosada por miles de acólitos del separatismo.

Las respuestas que recibió Rufián fueron todo un 'zas en toda la boca':

El siguiente sólo puede ser quien no piense como usted, y los separatistas. No hace falta que amedrente a los suyos, son los que provocan estos paseos nocturnos tan normales de una funcionaria judicial. El siguiente puede ser usted, escondido en un coche, huyendo a Bélgica

Y a jack el destripador no se le perseguía por descuartizae personas, sino por no tener la licencia de carnicero en orden. Que se sepa.

No eres mas inepto porque no te entrenas. Y mas demagogo que tu, imposible. ¿Tú sueles salir de cualquier sitio por el tejado porque ciertos energúmenos y turba no te dejan salir por la puerta? No, claro. Tu es que estabas merendando. Pan y circo.