Festival de zascas al deslenguado y desmemoriado de Echenique por acusar a Rivera de machista

¡Qué alguien le lleve a Pablo Echenique un potenciador de memoria y, de paso, un inhibidor de sectarismo! Porque no se entiende que él, que milita en un partido donde a la mujer se la relega a las primeras de cambio (no hay más que ver el famoso cartel del 'Vuelve' referido al regreso a la política activa de Pablo Iglesias), critique a otros partidos como Ciudadanos porque en un acto con motivo del 8-M el que tome la voz cantante sea Albert Rivera -El cabreante motivo del pájaro Echenique para no posar su trasero en la huelga feminista-.

No, esto no es @elmundotoday. Es de verdad. Es lo que ocurre cuando todo es marketing y no tienes principios. Intentas evitar que la ola democrática del feminismo arrolle tu modelo del "sálvese quien pueda" y "es el mercado, amigo" y acabas haciendo el ridículo 8M tras 8M. 🙈 pic.twitter.com/Y4YbHvDovK — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) 8 de marzo de 2019

Evidentemente, la lluvia de palos en Twitter ha sido contundente y le ha dejado calado hasta los huesos:

Ah espera que tu eres el que no haces huelga porque tienes mucho trabajo pedazo de... y ademas tu partido miy "unidas" pero solo es El el que vuELve...lecciones de moral a tu p.. casa — Rosa (@notelocreastodo) 8 de marzo de 2019

