Narciso Michavila carga duro contra VOX y llama al 'voto útil' del PP: "¡Patriotas de salón, respetad a los españoles!

Este 11 de marzo de 2019, mientras Antonio García Ferreras lanzaba toda la artillería para ‘resucitar' su odio al aznarismo (sus informativos titularon "15 años de la mentira", más importante para ellos del atentado en sí, el ABC colocaba en su portada una delirante encuesta de GAD3, la empresa demoscópica de Narciso Michavila, que suponía un llamamiento al ‘voto útil' en favor del PP y, por tanto, en contra de Vox, al dar a entender que si parte del voto del PP se desviaba a Vox, eso ‘permitía' a Pedro Sánchez volver al Gobernar.

En el programa ‘El Cascabel' de Trece dedicó su primera parte del programa a airear la encuesta con el propio Narciso Michavila y el propio director de ABC, Bieito Rubido a desgranarla. Era llamativo ver al mismo Rubido que lanzó desde ese mismo programa y esa misma cadena genuinos alegatos contra la fiabilidad de las encuestas cuando se confundieron todas en 2016 con el tema del sorpasso y en cambio reivindicaba la fiabilidad de GAD3.

En el fondo Rubido, Michavila y su encuesta eran los teloneros perfectos para Pablo Casado, que era entrevistado inmediatamente después, para repetir la misma idea:

Pablo Casado: Lo normal es que esa división a tres beneficie a la izquierda. (...)

Antonio Jiménez: ¿Usted va a llamar al voto útil frente a Vox?

Pablo Casado: (...) En muchas provincias una tercera fuerza no puede obtener representación. Si no queremos que Sánchez siga en el poder. "Si no quieres desunir España, no dividas el voto. Lo dijo en las circunscripciones que sólo tienen tres diputados, como Palencia o Ávila".

Por si quedaban dudas, Antonio Jiménez dijo que es clave el funcionamiento del sistema electoral en España para que se pueda revalidar el pacto del PSOE con separatistas y Podemos para volver a la Moncloa durante una nueva legislatura. "La ley d'Hont penaliza en las provincias pequeñas el voto fraccionado de centroderecha".

Pero si nadie puede negar el derecho de Pablo Casado en defender el voto útil a su partido, es un poco más llamativa la intervención de Narciso Michavila, que en sus intervenciones previas a la entrevista a Casado junto a la defensa del voto útil para evitar el triunfo del PSOE ("Por primera vez en dos décadas el candidato más votado por Madrid podría ser la izquierda (...) sería Pedro Sánchez"), lanzó una sería de ataques contra Vox y sus votantes lo cual, digamos, no le daba un perfil del todo objetivo.

Narciso Michavila criticó a los jóvenes de Vox que "se creen que salvan España por irse de cañas cantando el himno de la legión", en referencia a la fiesta de ‘Cañas por España' que celebró Vox en la sala Barceló y les calificó de practicar "Patriotismo de salón", que ponía al mismo nivel que ‘el feminismo de salón".

Michavila mirando a cámara desafiante se dirigió a los tuiteros afines a Vox (que, seguramente, le estaban mandado ‘saludos' por su intervención):

"¡Tranquilizaos en twitter (...)!", "¡Respetad a cada uno de los españoles!", "¡A mí no me vais a cambiar en ningún momento!".

El responsable de GAD3, sabiendo a que audiencia se dirigía, (centro-derecha), equiparó una y otra vez la forma de actuar de Vox y Podemos, en sus formas y fundos y hasta en aspectos personales de sus líderes:

"Se parece mucho Vox a Podemos, por ejemplo en la propuesta del uso de las armas, esta de que todo el mundo pueda llevar armas, pistola, de Abascal, ya la dijo antes Pablo Iglesias. Que se lo piensen bien". (Es cierto que en La Tuerka Pablo Iglesias llegó a decir que portar armas en una de las bases de la democracia).

Y para que no quedara duda de lo mal que le caían a Narciso Michavila los de Vox, les mandó un último mensaje al hablar de los tres grupos del centro-derecha.

"Hay algunos que no paran de hacer propuestas, otros de firmar acuerdos y otros, en cambio, destinan el 80% de su tiempo y de su fuerza en atacar a los que en teoría serían sus aliados (por el PP y Ciudadanos). ¡Y se suponía que era un nuevo partido que venía a salvar España!".

Ni Pablo Casado fue tan beligerante.

Por cierto Casado anunció lo que quería hacer en sus primeros 100 días de Gobierno si ganara de un número de propuestas de la que se destacaría una, "...tomaremos el control de TV3...". Cualquier cambio de TV3 será a mejor, dado que difícilmente pueda ir a peor... ¿Pero segura que era la mejor conjugación de palabras para anunciar ese cambió?