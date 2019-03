¿Sabías que la madre de uno de los condenados de Alsasua, es cabeza de lista de Bildu en Navarra?

Esta es una de esas informaciones que no sorprenden en su origen pero sí en su asimilación. Primero lo hizo el independentismo catalán, ahora lo hace el vasco. Si esta semana Carles Puigdemont anunciaba que sería el cabeza de cartel de PDeCat a las elecciones europeas para utilizar la institución europea como altavoz del procés y poder así "internacionalizar" sus aspiraciones, ahora ha sido EH Bildu la que ha dado a conocer que empleará el Congreso de los Diputados para hacer lo propio, según recoge Mikel Segovia enelindependiente.

La coalición de la izquierda abertzale ha designado a la madre de uno de los principales condenados por la agresión de Alsasua como cabeza de lista a las elecciones generales del próximo 28 de abril por Navarra. Se trata de Bel Pozueta, madre de Adur Ramírez de Alda, condenado a 12 años de prisión por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas la madrugada del 15 de octubre de 2016 en la localidad navarra.

Pozueta ha ejercido como portavoz del colectivo de apoyo a los ocho jóvenes condenados, entre los que figura su hijo como uno de los que ha recibido una mayor pena por parte de la Audiencia Nacional. Adur Ramírez de Alda se encuentra en prisión desde hace más de dos meses. Ahora, la coalición de la izquierda abertzale ha recurrido a su madre, según avanza Naiz.info, un rostro que se ha hecho muy popular en Navarra en los últimos meses. Pozueta ha encabezado las movilizaciones que en favor de sus hijos ha promovido la izquierda abertzale así como las plataformas en favor de los agresores de Alsasua. Socióloga y sexóloga de formación, ha sido el rostro en todos los medios de comunicación durante los meses en los que el caso Alsasua ocupó las portadas de los medios.

En el colectivo de padres de los condenados, así como desde los movimientos afines a la izquierda abertzale han asegurado en reiteradas ocasiones que llevarán su lucha para reconducir lo que consideran un "exceso" y un abuso, hasta las últimas instancias. La sentencia de Alsasua y su "desproporción" la han denunciado no sólo en las instituciones europeas sino también en la Cámara Baja en varias ocasiones y con el apoyo del independentismo catalán y Podemos. Reclaman que hasta que la misma no sea firme y no agote todas las instancias sus hijos sean puestos en libertad. Auguran que la batalla judicial se prolongará varios años.

Precisamente en las elecciones del 28-A EH Bildu concurrirá en coalición con ERC, formación cuyos máximos representantes siempre han apoyado las movilizaciones en contra de las condenas y los ocho jóvenes a los que Audiencia Nacional ha impuesto condenas que van desde los 2 y hasta los 13 años de prisión por considerarlos autores de delitos de atentado contra la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas. Recientemente una delegación de diputados del Congreso viajó hasta la cárcel de Zaballa, en Vitoria, parta visitar a los condenados, que cumplen condena en prisión. A la salida manifestaron su posición en contra de la sentencia.

Unas penas que la semana pasada confirmó la Audiencia Nacional en un auto a los recursos presentados por la acusación y las defensas. En él no sólo se ratificaban siete de las ocho condenas -tan sólo se rebajaba una de ellas de 10 a seis años- sino que se señalaba que la agresión que protagonizaron los condenados merecía el agravante de agresión por "discriminación ideológica". La Audiencia concluyó que los dos agentes y sus parejas fueron agredido por razones ideológicas, por ser agentes de la Guardia Civil y que, pese a que no se trató de una agresión de carácter terrorista ni respondía a directrices marcadas por ETA, como llegó a defender la Fiscalía, sí estuvieron motivadas por un rechazo a lo que representaban como miembros de la Guardia Civil.

La posibilidad de que Pozueta pueda salir elegida son por ahora una incógnita. En las pasadas elecciones EH Bildu no logró representación en al Cámara Baja por Navarra. Sin embargo, la alianza que ahora ha suscrito la coalición con ERC, así como su gestión al frente del cuatripartito en Navarra pueden incidir de modo muy directo en el voto en la próxima cita electoral.