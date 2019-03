Pablo Casado entierra el PP de Rajoy y Soraya: sólo repiten tres ex ministros

Se la juega a cara o cruz Pablo Casado y actúa en consecuencia (Pablo Montesinos da el paso a la política: el periodista acepta la oferta de Pablo Casado de encabezar la lista por Málaga).

El PP rompe con su pasado más reciente (Pablo Casado renueva al 77 por ciento de sus números uno ante el 28-A y resta importancia a la desbandada 'sorayista').

El presidente nacional del partido, quiere llevar hasta las últimas consecuencias su compromiso de fortalecer el PP y recuperar los principios que se quedaron por el camino durante las dos legislaturas de Mariano Rajoy.

Los populares han anunciado este viernes los candidatos que encabezarán sus listas en cada provincia en las elecciones generales del próximo 26 de junio, con importantes novedades: personalidades de la sociedad civil como el padre de Mari Luz, Juan José Cortés (que será cabeza de lista por Huelva), y el periodista Pablo Montesinos, que será el número 1 por Málaga.

Pero también destacados miembros del partido que han estado silenciados durante los últimos años, como Cayetana Álvarez de Toledo, que se medirá con la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, en la circunscripción de Barcelona.

En cambio, sólo han sobrevivido tres ex ministros de los Gobiernos de Rajoy como cabezas de lista: la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor (irá por Pontevedra), la ex ministra de Agricultura Isabel García Tejerina (Valladolid) y el ex titular de Justicia Rafael Catalá (Cuenca).

El padre de la niña Mariluz

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha apostado por el cambio en sus número uno al Congreso para las generales del 28 de abril, ya que de los 52 candidatos que lideraron las listas en los comicios del 26 de junio de 2016, solo repiten once, lo que supone una renovación del 76,9%.

Entre las incorporaciones destaca la de la ex diputada y ex vocal de FAES Cayetana Álvarez de Toledo, que será número 1 por Barcelona; la de la eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, que liderará la de Sevilla; o la de Juan José Cortés, padre de la pequeña Mari Luz asesinada en 2008, que encabezará la de Huelva.

Los cambios en los cabeza de cartel se extienden a unas cuarenta provincias, lo que evidencia que Casado quiere hacer un grupo parlamentario a su medida y con personas de su confianza ocho meses después de llegar a la Presidencia del PP.

En concreto, solo repiten como cabeza de cartel con respecto a las elecciones de 2016 Carmen Navarro (Albacete), Rosa Romero (Ciudad Real), Rafael Catalá (Cuenca), Carlos Rojas (Granada), Silvia Valmaña (Guadalajara), Teodoro García Egea (Murcia), Ana Pastor (Pontevedra), José Antonio Bermúdez de Castro (Salamanca); Beatriz Escudero (Segovia); Jordi Roca (Tarragona), Ana María Zurita (Tenerife) y Eloy Suárez (Zaragoza).

Fuga de ex ministros

De los ministros de Mariano Rajoy, el PP ha confirmado que repiten como cabezas de lista ante los comicios de abril Ana Pastor (Pontevedra), Isabel García Tejerina (Valladolid) y Rafael Catalá (Cuenca).

Después de la decisión de Fátima Báñez, Inigo Méndez de Vigo y Álvaro Nadal de dejar la política, está por ver si Cristóbal Montoro (fue de cuatro en la lista de Madrid en 2016) tiene al final algún acomodo en alguna candidatura. Tampoco el ex ministro y expresidente del Congreso, Jesús Posada, lidera ahora la lista por Soria.

Una de las sorpresas de la lista ha sido la decisión de la nueva dirección del PP de apartar al ex coordinador general del PP Fernando Martínez-Maillo, que no será cabeza de lista por Zamora al Congreso como en las anteriores citas electorales.

A Maillo, que apoyó a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en el anterior proceso de primarias, le sustituirá Isabel Blanco, que es actualmente portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León.

La renovación también se ha visto en regiones como la Comunidad Valenciana, donde el PP cambia a todos sus números uno. Así, serán Belén Hoyo (Valencia), César Sánchez (Alicante) y Oscar Clavell (Castellón) los nuevos cabeza de cartel en sustitución de Elena Bastida, José Manuel García-Margallo y Miguel Ángel Barrachina.

Revolución en Cataluña y Galicia

También cambian los dos cabeza de cartel de Extremadura, al dejar fuera a Carlos Floriano y Teresa Angulo. En su lugar, la lista de Cáceres la encabezá Alberto Casero, y la de Badajoz, Víctor Píriz. También hay renovación en Baleares con María Salom, en Asturias con Paloma Gázquez y en Cantabria con Diego Movellán.

En Cataluña también hay grandes cambios en Barcelona con Álvarez de Toledo; en Lérida, donde el PP apuesta ahora por Dante Pérez en vez de José Ignacio Llorens; y Gerona, donde es cabeza de cartel Sergio Santamaría. Solo repite Jordi Toca en Tarragona.

En Galicia solo repite Ana Pastor por Pontevedra. Hay cambio en La Coruña, donde es cabeza de cartel la vicesecretaria de Comunicación, Marta González; en Orense, con Ana Belén Vázquez; y en Lugo, con Jaime de Olano.

La comunidad con menos cambios es Castilla-La Mancha, donde solo cambia el candidato por Toledo. En este caso será Vicente Tirado, vicesecretario de Política Autonómica y Local, el que liderará la lista en sustitución de la ex ministra María Dolores de Cospedal.

La esperada ‘foto de familia’

Pablo Casado presentará este sábado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a los número uno del PP en toda España, donde tendrá lugar una foto de familia de todos los candidatos. Además, está previsto que en el acto tome la palabra Cayetana Álvarez de Toledo.

La próxima semana, el Partido Popular dará a conocer las listas completas al Congreso y al Senado, dado que las formaciones políticas tienen hasta el 25 de marzo para registrar sus candidaturas ante las Juntas Electorales.