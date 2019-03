El pasado podemita de Marcos de Quinto que hará estremecer a Rivera: "¡Quieren sacarle algo sucio a Podemos"

¡Prepárate, Albert Rivera, porque acabas de incorporar para Ciudadanos a un empresario que hasta no hace mucho tiempo le hizo algo más que ojitos a Podemos! -Así es Marcos de Quinto, de la Coca-Cola a la política-.

Sí, Marcos de Quinto, uno de los hombres fuerte de Coca-Cola a nivel mundial, fue de los que cuando el partido de Pablo Iglesias irrumpió en la escena política española no tuvo el menor disimulo en jalear su llegada y hasta poner en entredicho las investigaciones periodísticas que, por ejemplo, ponían en tela de juicio la limpieza de la 'beca black' de Errejón -Albert Rivera ficha a Marcos de Quinto, exvicepresidente 'progre' de Coca-Cola, como 'número dos' de Cs por Madrid-.

A finales del año 2014, en una entrevista en El Mundo, decía esto sobre el partido de Pablo Iglesias:

Habrá que agradecerle que haya hecho reaccionar a tanta gente. Si Podemos se disuelve dentro de tres años habrá que agradecerle que hayan movido a los partidos tradicionales, que no se habrían movido en la vida, no se habrían tomado en serio el cabreo de la ciudadanía. En ese sentido, chapeau, pero también en Podemos hay una aspecto inquietante.

Asimismo, con un desahogo digno de campeones, tampoco veía nada malo en que Pablo Iglesias o su fundación hubiera asesorado "a Venezuela u otros regímenes dictatoriales":

Incluso, con la famosa beca de Errejón, trataba de poner una justificación tirando del manido 'y otros han robado a manos llenas y en mayores cantidades':

No se puede hacer bandera de algo y decir que todos deben imitar tu ejemplo cuando tu actitud no es ejemplar. Pero todo hay que contextualizarlo, porque copiar en un examen no es igual que disponer de cuentas millonarias no declaradas en Suiza.