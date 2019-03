La podemita Ione Belarra no aprende ni a la de tres: así se le vuelve en contra su feroz ataque contra el PP

Ione Belarra no es nada afortunada a la hora de expresarse en Twitter. La diputada de Podemos es de gatillo tuitero muy fácil, pero no tiene la precaución de cubrirse la retaguardia.

La parlamentaria morada salió como una posesa a atacar al Partido Popular de Pablo Casado y acabó llevándose un revolcón de los que hacen historia.

Rápidamente le recordaron a Belarra lo obvio:

-Si quieres un chalet vente a podemos -Si quieres estudiar y luego, tener un chalet, ven a podemos. -Si no quieres estudiar, y tener un chalet, ven a podemos -Para todo lo demás,...está Irene,..que Pablo está con los niños.

Si quieres una mansión en Galapagar , que te den una beca Por El Morro cobrando sin trabajar . No pagar la SS a tu asistente , tener un piso Black . Por ser hijo de alto cargo de Bankia que cobró 170.000 Euros etc etc vota a podemos que son muy listos