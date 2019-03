A 'MasterCIS Tezanos' se le va la olla: vaticina que Ciudadanos, PP y Vox revivirán la sangrienta noche de los cuchillos largos

No rula nada bien su cerebro. De lo contrario no se entienden para nada estas declaraciones del presidente del CIS, el socialista José Félix Tezanos, que no ha tenido mejor ocurrencia, en una entrevista al diario de Ignacio Escolar que comparar a las tres derechas españolas con lo que pasó en los años 30 en Alemania y la carnicería que se produjo entre las diferentes alas del Partido Nacional Socialista. De tracas.

Para Tezanos, es poco menos que incomprensible que Ciudadanos, Vox y PP se fotografíen juntos, especialmente por la competencia que hay entre ellos:

El problema ahí son las coincidencias: ¿Por qué se fotografían juntos?, ¿por qué gobiernan en Andalucía juntos? Ellos están en una competencia interna. Eso pasó también en el partido nacional socialista alemán: estuvo fragmentado en varias alas hasta que la famosa noche de los cuchillos largos una de las alas exterminó a los demás. Son tres caras de una derecha que está sesgada hacia las posiciones más extremas.

Añade que:

En este momento la mayor competencia que se está produciendo en España es a ver quién es más macho alfa, quién insulta más, quién descalifica, quién dice la mayor burrada sobre el presidente del Gobierno, quién propone la cosa más involucionista. Los tres líderes están compitiendo en ese terreno. Esto que le estoy diciendo es una opinión política, no un análisis sociológico.

Y remacha, por si quedaban dudas:

De ese bloque extraño que han formado no sabemos cuál va a ser el primero. La historia demuestra que, en las competencias hacia la derecha, el partido que al final se impone es el más extremo. Ya lo vimos en Alemania en los años 30.

Juan Velarde es redactor de Periodista Digital @juanvelarde72