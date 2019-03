Santiago Abascal explota contra ABC por manipular unas palabras de Bertín Osborne para atacar a Vox

Se ha hartado Santiago Abascal de que determinados medios de comunicación traten de retorcer cualquier referencia a Vox para poner en boca de quien sea (si es alguien famoso o mediático mucho mejor) un ataque forzado contra la formación 'verde'.

El último ejemplo lo conforma una entrevista que le realiza el 26 de marzo de 2019 el diario ABC al cantante Bertín Osborne

Y procede a leer ese fragmento:

ABC: "Quizá no se haya enterado al estar de viaje… ¿Qué le parece la propuesta de Vox de permitir que los ciudadanos tengan armas como en EE.UU?"

Bertín Osborne: "Eso no me lo creo".



ABC: "Ha sido la noticia más comentada del fin de semana".



Bertín Osborne: "Pues voy a preguntárselo en persona a Abascal para que me lo explique. Porque vamos, es lo que nos faltaba, ¡no me jodas! No he hablado con él, pero estoy seguro de que no lo ha dicho así tal cual. Si lo ha dicho así, es un error grave. Podré preguntárselo públicamente dentro de nada, ya veréis cómo".