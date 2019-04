Inda: “Si el juez quiere saber más sobre el chanchullo del espionaje a Iglesias que llame a Moncloa"

Inda ni se esconde ni se calla, tiene respuestas para todos los que quieren lincharle en este momento tan delicado, informativamente hablando. Maestre se lanza lleno de odio a por Inda y se lleva un golpe bestial: "¡'Tonta útil' será tu madre!"

Eduardo Inda pasa al ataque. Señalado esta semana por participar a sueldo en una operación de las cloacas de Interior contra Pablo Iglesias, con el comisario Villarejo de cabecilla y a cambio de supuestos emolumentos, el director de OKdiario se ha defendido como gato panza arriba mostrando documentación y dando nombres que, a su juicio, no solo desmontan la acusación, sino que revelan un montaje de "los enemigos de España" para destruirle a él y a su periódico por combatirlos con información de investigación, según esdiario

Tanto en un largo artículo como en una intervención en La Sexta Noche, Inda desmiente en primer lugar que participara en ninguna "organización criminal" que le hubiera robado el teléfono móvil personal a Pablo Iglesias para publicar a continuación informaciones falsas contra Podemos con el objeto de destruir al partido y favorecer al PP. (Eduardo Inda incendia laSexta rebatiendo las graves insinuaciones que le hace Iñaki López sobre el 'caso Villarejo')

Y da un dato demoledor para atestiguarlo: su periódico se limitó a publicar la información que le trasladaron en un pen drive, al igual que otros periódicos lo hicieron con los papeles de Panamá sustraidos previamente, pero la tarjeta original de ese smartphone estuvo en propiedad de Antonio Asensio, editor del Grupo Zeta, y del director de Interviú y tertuliano de la Cadena Ser, que hoy es el número dos de la Comunicación de La Moncloa, Alberto Pozas.

Según el relato de Inda, fue Pozas quien le dio a Villarejo el contenido de esa tarjeta de Iglesias, y a su vez éste se la filtró a él, que decidió publicar el chat privado en el que el líder de Podemos mostraba su deseo de "azotar hasta sangrar" a Mariló Montero.

Ni conspiración ni montaje financiado por las cloacas. "A nosotros se nos facilita y lo publicamos porque tiene relevancia e interés público". Y citó a otros medios y periodistas que han publicado información cierta sin saber su origen exacto o utilizado a Villarejo de fuente.

Inda pide al juez que pregunte al número 2 de la comunicación de Moncloa por el origen del teléfono robado a Iglesias

Según Inda,

"Villarejo era uno de los comisarios más importantes de este país: lo fue en la época de Felipe González, que lo nombró comisario, lo mantuvo Aznar y luego siguió con Zapatero y con Rajoy. Claro que era fuente nuestra y de muchos otros compañeros, porque manejaba información muy importante y claro que nos ha dado pruebas de corruptelas importantísimas en este país, algunas de ellas las he publicado yo y han suscitado escándalos maravillosos".

Pero el auténtico bombazo sobre el origen de la información se encuentra en la supuesta conexión entre el hoy número dos de Prensa con Pedro Sánchez y Villarejo.

La conspiración

Pero hay más. En un artículo en su propio periódico, Inda da más detalles de la conspiración que, lejos de existir contra Podemos, existe en realidad para derribarle a él y a su periódico. Y mete en ella al empresario Jaume Roures, dueño del diario Público; a El País y a Podemos, con Pedro Sánchez, "el de la Tesisgate", como beneficiario final de todo ello.

"Roures es el nexo de unión entre el golpismo catalán y Podemos. De hecho, fue el anfitrión de la cena de maridaje entre Iglesias y el delincuente Junqueras en agosto de 2017, tal y como demostró El Confidencial. Los unos y los otros se ubican en el mismo frente de batalla y con idéntico fin: la destrucción de España en general y la del 78 en particular", añade.

Monedero compara el robo del móvil de Pablo Iglesias con el Watergate y cree que les han intentado "fusilar"

"El primer hito de esta banda llegó en diciembre de 2016 cuando el rotativo del bello Roures publicó que yo no abonaba la pensión a mi ex mujer. La madre de mis hijos les entregó la información a medias porque al que presentaban como un mal padre era sencillamente una persona que mantenía una disputa económica con la madre de sus hijos. Disputa que la Justicia despachó obligando a ella a abonarme casi 34.000 euros por deudas pendientes y a mí a saldarle algo más de 17.000. En el ínterin, se dedicaron a llamarme "maltratador" cuando a mí nunca, jamás, me han denunciado ni obviamente condenado por este terrible delito (ni por ningún otro). Sobra decir, que les metí la correspondiente querella para limpiar mi honor. Querella que está subjúdice. Y tampoco es menester añadir que iré judicialmente a por todo aquél que ose manchar mi nombre o el de OKDIARIO", detalla.