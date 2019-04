Los golpistas del Parlamento catalán enloquecen y montan un gallinero cortándole el micro a Arrimadas

Si no fuese porque estamos hablando del Parlamento catalán y, por tanto, de una institución en la que se presupone que todo se hará conforme a derecho y a la legalidad vigente y, sobre todo, respetando la cortesía que se presupone que debe haber en todo debate, lo de este 3 de abril de 2019 se asemejó más a una bronca de barra de bar donde el vicepresidente primero de la Cámara, Josep Costa, del mismo partido que Quim Torra, Juntos por Cataluña, se puso como una hidra cortando la intervención de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Evidentemente, la aún mano fuerte de Albert Rivera en Cataluña disparó certeramente contra los golpistas cuando recordó en sede parlamentaria las burradas de Torra referidas al resto de españoles cuando los definió como "bestias con cara humana".

Usted a mí no me puede impedir que recuerde lo que el señor Torra ha puesto por escrito y además ha sido condenado por el Parlamento europeo. No me lo puede impedir por mucho que usted intente hacerlo.