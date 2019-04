Este jubilado deja en ridículo a Pablo Iglesias: “Tú que ahora perteneces a la casta, ¿cómo lo llevas?”

Cuando los populistas y reaccionarios coministas se enfrentan a las preguntas directas del pueblo que presumen representar, el chiringuito se les queda totalmente desmonstado y acuden al enfado y a la arrogancia simplista. ('La Maldición del Casoplón': todo lo malo que le ha pasado a Pablo Iglesias desde que compró el chalet)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido a preguntas de ciudadanos desde distintos puntos del país. Uno de ellos, Enrique Argudo, un jubilado de Valencia, no se lo ha puesto fácil, según modapts: "Tú que ahora perteneces a la casta, ¿cómo lo llevas?" El aludido, muy serio, ha contestado: "Yo no soy casta. La casta es peligrosísima. Es la que manda sin presentarse a las elecciones. A nosotros, don Enrique, no nos compra nadie".

Pero "don Enrique" no se ha conformado y ha continuado al ataque, reprochándole que antes vivía en "un piso subvencionado y ahora, en una mansión", lo que ha rematado de la siguiente manera: "Seguro que nunca te ha faltado nada si has podido estudiar dos carreras". Iglesias, todavía más serio, ha dicho que va "con la frente muy alta" y que "lo que consiguieron" sus padres "fue con mucho esfuerzo". (El casoplón de Pablo Iglesias e Irene Montero es ilegal y está construido en un parque natural protegido)



Antes de este momento, en la entrevista que este jueves ha concedido a Cuatro, había presumido de que "después de cinco años", la mayor crítica que le hacen es que ha "firmado una hipoteca a 30 años para comprar una casa con jardín" por la que, ha concretado, él paga 900 euros y su pareja, su compañera de filas Irene Montero, otros 900. No se "arrepiente" de la compra porque, ha justificado, su familia es su "prioridad" y buscaban vivir con "tranquilidad" fuera de Madrid.

Iglesias ha admitido ambicionar el poder en el sentido de que "sirve para cambiar las cosas". Sobre si ha cambiado en este tiempo en política, se ve "con más experiencia, más tablas y más preparado", a lo que ha añadido una de las frases que más repite en precampaña: "Estamos más cerca que nunca de gobernar".

"El PSOE no va a ser capaz de hacer nada para limpiar las cloacas, por eso es tan importante que estemos en un Gobierno, porque no tenemos mochila de piedras. El problema del PSOE es que Villarejo tendría muchas cosas que contar". @Pablo_Iglesias_ en #cuatroaldía34 pic.twitter.com/X7RhZrPnes

El líder ‘morado' no se fía de sus socios socialistas, los que ahora ostentan ese poder, en relación con el asunto que más le ocupa y concierne estos últimos días, las llamadas ‘cloacas del Estado', que ha resumido como "una trama policial, política y mediática para condicionar un resultado electoral y que no estuviéramos en el Gobierno".

A su juicio, "el PSOE no va a ser capaz de hacer nada para limpiarlas" y cree que él y su partido son los únicos que pueden lograrlo: "Yo no tengo una mochila de piedras en la espalda".

La presentadora del espacio, la periodista Carme Chaparro, le ha mostrado recientes sondeos, en los que Podemos es quinta fuerza, superada por Vox. Iglesias les ha quitado hierro: "Con el abuso de los sondeos se le dice a la gente ‘quédate en tu casa, que tu voto no va a cambiar nada'. Las urnas están abiertas para que la gente pueda hacer historia y no se la cuente nadie. Todo puede pasar. Mucha calma. Que nadie se dé por ganador. El partido hay que jugarlo".