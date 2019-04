Antes se pilla a una Carmena que a un cojo: la alcaldesa conocía la polémica proyección en la Plaza Mayor

La proyección de Podemos en la Plaza Mayor de Madrid el 6 de abril de 2019 se ha convertido en un polémico episidio 'tramposo' de precampaña que da cuenta de la mala relación entre el gobierno de Manuela Carmena y Podemos.

Desde el partido de Iglesias, aseguran contar con todas las licencias pertinentes, al igual que la empresa responsable de la proyección, mientras que desde el ayuntamiento afirmaron desde un primer momento que no existía una autorización expresa sino una preliminar por parte de un técnico de la Junta de Centro.--Podemos y la Plaza Mayor: la extrema izquierda regresa a las viejas técnicas de propaganda denigratoria--

Tras este cruce de acusaciones, la primera teniente alcalde, Marta Higueras, admitió que sí contaba con autorizacion. Sin embargo, la alcaldesa Carmena se desmarcó de la acción que puede ser sancionable por la Ley Electoral, si bien ya el día anterior a la proyección se realizaron diversas pruebas.

La estructura en la que se situó el proyector también permaneció desde el día anterior a la acción instalado en la Plaza Mayor. Un motivo por el que los promotores se sorprendieron de las dudas expresadas por el Ayuntamiento de Madrid. Desde Podemos, donde reconocen la autoría de la acción, zanjan la cuestión limitándose a asegurar que todo se realizó en regla--La Junta Electoral vuela por los aires la última trampa de Carmena y exige la retirada de los carteles de calidad de la atmósfera--

El Ayuntamiento, por su parte, mantiene que si bien la documentación técnica proporcionada por el promotor era correcta, no existe autorización expresa, puesto que el concejal presidente de la Junta de Distrito de Centro no había firmado tal autorización.

El Partido Popular ha anunciado que recurrirá ante la Junta Electoral el vídeo con los llamados papeles de Bárcenas. A juicio de los populares, esta proyección es una infracción de la normativa electoral, vulnera la ordenanza de publicidad exterior y también la protección patrimonial de la Casa de la Panadería, por ser parte de un bien de interés cultural (BIC).

El portavoz popular y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado connivencia entre la alcaldesa y Podemos, tildando esta acción como un "ejercicio de complicidad vergonzante entre Pablo Iglesias y Manuela Carmena para atacar de manera sucia al Partido Popular". "Si ellos mantienen el ‘que no vuelvan", arremetió contra la frase que antecedía los papeles de Bárcenas en relación con PP, "nosotros mantenemos el ‘que no venga', que no venga el discurso del odio a la ciudad de Madrid, que no venga la izquierda radical populista a la ciudad de Madrid y a engañar otra vez a los madrileños".

La Comunidad de Madrid también ha puesto en duda la legalidad de la proyección y el Gobierno autonómico de Ángel Garrido, ha abierto diligencias previas "para estudiar lo que ha pasado".