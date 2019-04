El 'moderado' Íñigo Errejón insulta a Díaz-Ayuso por Twitter y luego borra el comentario cobardemente

"Paleta". El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, el 'moderado' Iñigo Errejón, insultó a la candidata del PP, Isabel Díaz-Ayuso, y luego lo borró.--Los guantazos de unos indignados obreros a Errejón: "¡Os lucráis de la miseria de los trabajadores, garrapatas!"--

Ya era tarde, en Twitter siempre queda ese rastro y por muy rápido que quieras ser a la hora de eliminar las huellas, ya hay alguien -en este caso, la cuenta 'Mejores Zasca' - que ha hecho la pertinente captura.

Díaz-Ayuso había subido un vídeo en el que contestaba a todos sus rivales, políticos y mediáticos, "que durante esta semana se han puesto estupendo dando lecciones de todo menos progresistas".

Al parecer, Errejón se tomó fatal ser aludido por la popular y le respondió con el citado comentario, para posteriormente eliminarlo.

Mira que me parecía que Errejón podía ser la solución para Podemos si al final tomaba el mando del partido.

Cosas como estas, me demuestran que en ese partido o los que salgan de él, no dan la talla política https://t.co/rDogWAHXTI