Bertrand Ndongo (Vox): "Decirle a los africanos como hace Podemos 'venid, venid a España' es una hipocresía. La izquierda radical utiliza a los inmigrantes"

Es uno de los personajes del momento y en concreto en este tiempo electoral. Bertrand Ndongo, conocido como el "camerunés de Vox o el negro de Vox", ha sido entrevistado por Periodista Digital para comentar la actualidad política y su cercanía con el partido de Santiago Abascal.

Ndongo lleva diez años en España y nos ha contado como fue su vida al llegar a nuestro país y el orgullo que siente por los españoles y sus tradiciones.

Respecto a Vox el 'camerunés' ha señalado que "es una ilusión y un sentimiento". Por otro lado, en el tema de la inmigración ha afirmado que "España no debería permitir la invasión de los musulmanes" o que "controlar la inmigración como exige VOX no es racismo, es sentido común". --Bertrand Ndongo, negro y de VOX, se pasa por la piedra a Elisa Beni: "Usted siempre habla mal de España, si no le gusta este país, márchese"--

Bertrand también ha tenido palabras para el partido de Pablo Iglesias:

Decirle a los africanos como hace Podemos 'venid, venid a España' es una hipocresía. La izquierda radical utiliza a los inmigrantes.

Ndongo ha dejado también este ramillete de titulares:

Marruecos está siendo desleal con España en el tema de la inmigración VOX no está en contra de los inmigrantes sino en contra la inmigración descontrolada Soy africano pero eso no me otorga derecho a no cumplir con las leyes de mi país de acogida España no puede permitir que le invadan los musulmanes Controlar la inmigración como exige VOX no es racismo, es sentido común

------