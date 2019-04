Bajada de pantalones de 'El Lechero' Fortes y sus amigos de TVE tragando con los caprichos de Sánchez

No tienen dignidad ni quien se la ponga -Pedro Sánchez se la envaina y ahora acepta dos debates, el día 22 en RTVE y el 23 en Atresmedia-. La 'guardia de Corps' de RTVE, empezando por la 'teledirigida' Rosa María Mateo y siguiendo por el 'comisario' de turno, 'El Lechero' Fortes, han demostrado estar al servicio y a los caprichos de un Pedro Sánchez que está utilizando la radio y la televisión públicas a su antojo -La cara de luto de 'El Lechero' Fortes y sus amigos de los 'Viernes Negros' ante el desprecio de Sánchez-.

El presidente del Gobierno ha pasado en cuestión de 48 horas a debatir en Atresmedia, a descolgarse de esa cita para irse a TVE y además programar la misma fecha que la que ya tenía reservada el grupo mediático de San Sebastián de los Reyes para el 23 de abril de 2019 y, de repente, apuntarse a los dos debates forzando a la pública a pasar ese encuentro con PP, Podemos y Ciudadanos al 22 de abril de 2019. ¡De locos! -Fortes se pilla un cabreo de mil demonios con Paco Rosell tras leer en El Mundo que le pusieron al frente de 'Los Desayunos" como "pago a los servicios prestados"-

Y todo esto con el consentimiento de los amigos de Fortes que sí, que ahora protestan mucho, pero al final tragan con los caprichos del 'okupa' de La Moncloa que ha convertido TVE en su órgano de propaganda. Igual que coge un Falcon para irse a un concierto -La jeta de altos vuelos de Sánchez: dice que su viaje en Falcon a Benicàssim sólo costó 283 euros- o a la boda de un cuñado, usa la cadena pública con todo el sectarismo del que es capaz sin ponerse rojo -Socialismo caviar: el catering 'deluxe' de Sánchez y sus amigos a bordo del Falcon-.

Normal que le estén cayendo a los responsables de RTVE una serie de palos tremendos por haber permitido tamaña y bochornosa utilización partidista por parte de Sánchez. Estos son los de los 'Viernes Negros', ahora más callados que unas puertas y solo alzan la voz de tapadillo, para hacer el amague de estar en contra de las variaciones argumentales del presidente, pero luego tragar con lo que el 'señorito' decida -Crisis de 'cojones' en la RTVE 'soviética' por arrodillarse ante Sánchez en el debate electoral-.

Las reacciones ante esta cacicada no se han hecho esperar:

Dice Sánchez que no hay ‘precedente’ de que se celebren dos debates electorales en 24 horas. Él, que ha tratado de impedir los dos y se niega a hacer un cara a cara que exigió a Rajoy diciendo q quien no lo haga no merecerá ser Presidente. O sea,Sánchez no merece ser Presidente.