El chavista Monedero compara a VOX con Hitler y le abrasan las bolas

Cómo deben estar los sondeos internos de Podemos para que su ideólogo defenestrado haya tenido que salir en auxilio de Pablo Iglesias (El socialista Sánchez y el podemita Iglesias ofrecen barra libre para las vejaciones a la religión católica).

Y, como subrayan desde Esdiario, con su sectarismo de siempre (Carta de Santiago Abascal a Pablo Iglesias: "Lo tienes crudo").

En una campaña, la de Podemos, protagonizada casi en exclusiva por Pablo Iglesias e Irene Montero, a muchos dirigentes morados ha llamado la atención el creciente protagonismo de Juan Carlos Monedero en su mitines al rescate de las preocupantes encuestas del 28-A (Rubén Amón no aprende y se despacha en El País otra ronda de insultos gruesos contra Vox).

Y, en su tónica habitual, Monedero se ha volcado en cuerpo y alma en demonizar a Vox, al que ha llegado a comparar con Hitler (La dictadura de Irán le pagaba hasta la cuenta del teléfono móvil al podemita Pablo Iglesias).

En minutos, las redes sociales han machacado a Monedero dándole de su propia medicina:

Vox no ha destrozado las instituciones de un estado. Vox no ha cometido asesinatos con nocturnidad. Vox no ha iniciado una guerra mundial. Vox no ha ejecutado a nadie. Vox no ha causado un genocidio.



Das asco. Irresponsable hasta el final.