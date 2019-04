Ángel Garrido le pone los cuernos a Dolors Montserrat y al PP y se va con Ciudadanos

"Ciudadanos hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal", decía Ángel Garrido en sus primeras palabras como nuevo hombre de Ciudadanos este 24 de abril de 2019.

El expresidente de la Comunidad de Madrid aparecía repentinamente en una rueda de prensa desde la sede de Ciudadanos con Ignacio Aguado, el candidato naranja a la Comunidad de Madrid de la que Garrido es precisamente expresidente. Los taxistas trasladan su violencia al centro de Madrid, rodean la sede del PP y gritan "Garrido dimisión".



Este cambio de aires repentino es un auténtico traspaso estrella al estilo de los clubes de fútbol, y a deshora, en una auténtico golpe de cuernos al PP y a Dolors Montserrat, dado que Garrido era el número cuatro de las listas populares al Europarlamento, lista que comanda la exministra.

"Me vengo aquí por convicciones y no es una decisión en caliente. En Bruselas podría haber tenido una vida más tranquila, pero en este sitio me siento absolutamente cómodo".

Yo llevo 30 años militando en el PP, y esta decisión no ha sido nada fácil. Pero era la única opción para seguir defendiendo las cosas en las que creo con honestidad y con algo que es muy importante, absoluta libertad.

Esta decisión está motivada por razones de principios. Quiero una Comunidad de Madrid que trabaje para los madrileños y para toda España, alejado de los extremismos que siempre son desintegradores.