Twitter cruje al 'feminista' Sánchez por ignorar toda la noche a Ana Pastor con una irreverente y machacona coletilla

Mucho presumir de feminismo, de ponerse a la cabeza de las manifestaciones del 8 de marzo, pero cuando hay que demostrar el respeto a las mujeres, a Pedro Sánchez se le notan las costuras.

El presidente del Gobierno se tiró la noche del 23 de abril de 2019, durante el debate de Atresmedia, dirigiéndose todo el rato al moderador Vicente Vallés como si Ana Pastor fuese invisible o un mero holograma. No es de extrañar que Twitter crujiera a base de bien al candidato socialista.

Como has permitido que Sánchez te ignore solo se dirigía al señor Valles. Tu eras el acompañamiento para el señor Sánchez que por supuesto no para mi. Las espectadores también opinamos. Y luego la 6 lo defiende y se erige como el mas feminista.

Me llamaba la atención que Pedro Sánchez sólo se dirigía al señor Vallés, cuando había dos moderadores.

@sanchezcastejon no se debe haber dado cuenta de que @_anapastor_ también estaba moderando el debate. He perdido la cuenta de los “señor Vallés” que ha dicho para pedir turno de palabra o finalizar, pero no recuerdo un “señora Pastor”.#DebateAtresmedia #28A