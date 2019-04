Juan Carlos Quer hunde Sánchez e Iglesias a dos días de las elecciones: "Diana dijo no es no"

El padre de Diana Quer no se rinde. Juan Carlos Quer sabe que si, tras las elecciones del domingo, llegase a gobernar la izquierda, en virtud de un pacto entre el PSOE y Podemos, la prisión permanente revisable tendrá las horas contadas en nuestro Código Penal y será derogada (José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', violó durante 1 hora a Diana Quer antes de estrangularla).

Por ello, a menos de tres días de la cita con las urnas, echa el resto contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y ha enviado una misiva electrónica a más de 3.200.000 personas absolutamente demoledora contra PSOE y Podemos contando el trato recibido por estas dos formaciones tras su última petición de reunión con todos los partidos que concurren a las elecciones con posibilidad de gobernar (José Enrique Abuín, alias 'El Chicle', prolongó el dolor de Diana Quer 'para satisfacer su apetito sexual').

La contundente carta, a la que ha tenido acceso Periodista Digital, comienza recordando que en marzo registró en el Congreso la petición firmada por más de 3.200.000 españoles para evitar la derogación de la pena de prisión permanente revisable:

"Y ese día también solicité una reunión con los líderes de los más importantes partidos políticos con representación parlamentaria para conocer su disposición para atender esta legítima petición ciudadana" .

Revela que tanto Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs):

"no solo se comprometieron a mantener este lay en nuestro Código Penal, una vez el TC confirme su constitucionalidad, sino que mostraron su firme disposición a ampliar los supuestos de su aplicación a los autores de un delito de asesinato con secuestro previo, la ocultación del cadáver y a violadores reincidentes".

Y cuenta la verdad de PSOE y Podemos:

"sorprende la actitud adoptada por el PSOE y Unidas Podemos que pretenden ignorar este clamor popular. Sánchez rehusó el encuentro alegando ‘problemas de agenda'. Iglesias dio la callada por respuesta".

Y desnuda el feminismo de salón de Iglesias y Sánchez (Juan Carlos Quer: "Al dueño del medio en el que apareció la foto del cadáver de mi hija le diré que su minuto de gloria lo llevará en la conciencia toda la vida"):

"Costará entender que quienes defienden el ‘no es no', se proclaman feministas y dicen amparar los derechos de la mujer, continúan calificando de inhumana una ley que protege a la mujer y a los más vulnerables frente a asesinos y violadores reincidentes".

"No se confundan Sánchez e Iglesias, tampoco intenten confundir: en este asunto ya no les cree nadie. Los inhumanos son estos depredadores que arrebatan la vida a seres inocentes, no la ley que evita su puesta en libertad si no están rehabilitados", dice.

La carta sigue con extrema dureza:

"Mi hija Diana tenía tan solo 18 años, dijo "no es no", y fue brutalmente asesinada por un salvaje, que tras violarla, depositó su cuerpo en un pozo durante 500 días".

"Le ocurrió a mi hija, pero es responsabilidad de todos los partidos políticos, también del PSOE y Unidas Podemos, evitar que este tipo de tragedias se repitan. Para esto les pagamos".

Y para concluir parafrasea lo dicho en el debate por los líderes de PSOE y Podemos:

"Porque las queremos vivas y seguras como afirma Sánchez. Porque nuestra Constitución, señor Iglesias, proclama en su artículo 14 el derechos de todos a la vida y a la integridad física y moral. Por ello, los ciudadanos que no vamos en coches oficiales ni tenemos escolta, estamos en contra de que PSOE y Unidas Podemos intenten derogar la pena de prisión permanente revisable.