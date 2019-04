Un exultante Ciudadanos le respira en la nuca a un Partido Popular hundido y podría gobernar con Pedro Sánchez

El PSOE ha ganado las elecciones. Con el 99,33% de los sufragios escrutados al cierre de esta edición, el partido de Pedro Sánchez llega a los 123 escaños, el PP se queda en 66 escaños, Ciudadanos 57, Podemos 42, uniendo los siete de los Comunes de Ada Colau, Vox 24 y ERC 15 -Abascal celebra por todo lo alto los 24 escaños de VOX: "¡Iniciábamos una reconquista, y es lo que hemos hecho!"-.

Ahora, a la formación de Ferraz le quedan abiertas varias opciones, un pacto de amnésicos con los Ciudadanos de Rivera, con quien sumaría 180 escaños, a pesar de que el líder naranja lo ha negado por activa y por pasiva antes y durante la campaña electoral o la posibilidad de unirse a los socios de la moción de censura, Podemos, los Comunes y ERC, con los que sumaría la misma cantidad de actas parlamentarias, 180 -Tristeza y penumbra: las únicas presentes en la sede del PP tras el porrazo en las generales-.

GRITOS EN FERRAZ DE "NO, RIVERA, NO"

Ferraz fue un clamor ante la salida al balcón de Pedro Sánchez para comunicar alborozado que el PSOE había ganado las elecciones. Justo cuando al mismo tiempo comparecía el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, los militantes y simpatizantes socialistas clamaban a voz en cuello que.

No, Rivera, no. No es no.