Los socialistas le piden a gritos a Sánchez en Ferraz que no pacte con Rivera: "¡No pasarán!"

Los seguidores de Pedro Sánchez no quieren a Albert Rivera en el Gobierno de España. En el discurso del líder socialista en la sede del PSOE en Ferraz, tras conocerse los resultados de las Elecciones Generales, sus votantes han interrumpido en más de una ocasión sus palabras para exigir su primera petición: que no pacte con Ciudadanos y no permita la llegada del partido naranja al Gobierno de España.

"Con Rivera no" se les oía gritar una y otra vez. Una frase que intentó hacer oídos sordos Pedro Sánchez, pero que ante la repetición de la frase buscó calmar con un "ha quedado bastante claro". Sin embargo, los seguidores de Sánchez querían un posicionamiento mucho más sólido, así que siguieron coreando "Con Rivera no". Una frase que finalmente permitió verle las costuras al líder socialista: "nosotros no vamos a ser como ellos, no vamos a poner cordones sanitarios a nadie".

Le cantan a Sanchez "con Rivera no" y responde: yo creo que ha quedado bastante claro. #eleccionesL6 pic.twitter.com/xBSvDGbPpj — Ana Pastor (@_anapastor_) 28 de abril de 2019