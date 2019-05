Puigdemont mete en su lista a las europeas a dos que se odian a muerte: la 'tragabulos' Talegón y el exterrorista Boye

La lista de Junts per Catalunya (JxCAT) al Parlamento europeo hace extraños compañeros de cama. La periodista y tertuliana Bea Talegón y el abogado de Carles Puigdemont y exterrorista, Gonzalo Boye, --condenado a 14 años de cárcel por el secuestro de Emiliano Revilla-- van juntos en la lista a pesar de que se insultaban en público no hace tantos años. --Emiliano Revilla, secuestrado por el etarra Boye hace 31 años: "No puedo perdonar"--

En 2016 la exsecretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, hoy secesionista, afeaba su pasado terrorista al letrado. Ahora son la número tres y cabeza de cartel de Junts per Catalunya (JxCAT) al Parlamento europeo, respectivamente. Lo recuerda Crónica Global:

No te preocupes, eso solo le pasa a los que usan el cerebro https://t.co/NWeGclhOdW — Gonzalo Boye (@boye_g) 24 de julio de 2016

Sus puestos en la candidatura de los neoconvergentes a la eurocámara, que han obtenido sustituyendo in extremis a los fugados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, han generado recelos en las redes sociales.--Gonzalo Boye: los secretos, delitos, mentiras y deudas sin pagar del abogado de Puigdemont--

Han sido los tuiteros quienes han desenterrado un intercambio subido de tono que tuvieron Boye y Talegón hace menos de tres años. --Gonzalo Boye, carcelero del empresario secuestrado Emiliano Revilla: ""Nunca he formado parte de ETA"--

"¿Te has reinsertado? Te faltó cárcel"

Empezó todo con un tuit de la periodista sobre un estudio científico que afirmaba que los estudios universitarios podrían ser un vector de generación de tumores cerebrales.

"No te preocupes, eso solo le pasa a los que usan el cerebro", le respondió entonces el letrado irónicamente en julio de 2016. La (nueva) activista independentista no se tomó alegremente aquel comentario. "Hablando de cerebros, no he visto evidencias de la existencia del tuyo en la entrevista de hoy. Y piensas que nadie tiene", respondió la tertuliana. "¿Te has tomado la medicación?", espetó a su vez el abogado. "Te veo totalmente reinsertado, y reeducado. Me temo que la rebaja de condena fue demasiado amplia. Te faltó un rato... ;)", contestó cortante Talegón.

disculpe. Los terroristas dan asco. También a la izquierda. No se confundan — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 22 de julio de 2016

