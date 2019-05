'Aprovechategui' Talegón o cómo vender sus principios políticos para seguir chupando del bote

¡Qué oportunidad dejaron pasar los guionistas de las películas de los Hermanos Marx con Beatriz Talegón! (Una imponente Cristina Seguí entra en tromba en TV a por Beatriz Talegón llamandola "gentuza" y dejando a Risto KO )

La politóloga y abogada habría hecho a la perfección el papel de Groucho Marx con su mítico "estos son mis principios y si no le gustan tengo otros" -Talegón sonroja hasta a los independentistas inventándose patrañas en Twitter con tal de insultar a los medios españoles-.

Talegón, a lo largo de los últimos años, ha demostrado que el único color que le mueve es el del dinero y el de poder chupar abiertamente del bote.

Sus principios políticos, muy unidos al socialismo, han ido cambiando hasta llegar a la deriva de los separatistas y estar a punto de ir con Juntos por Cataluña a las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019 -Puigdemont mete en su lista a las europeas a dos que se odian a muerte: la 'tragabulos' Talegón y el exterrorista Boye-.

De hecho, Talegón comenzó siendo una fan de Pedro Sánchez, allá por el año 2014, cuando el hoy presidente del Gobierno accedía a la secretaría general del PSOE.

Sin embargo, viendo que la iban dejando de lado, se animó a echarle los 'tejos' políticos a Albert Rivera -Talegón, la que compra todos los bulos, da lecciones de periodismo a los medios de comunicación en el programa de Risto y de propina, ataca a PD-.

Reitero: me gusta el estilo político de @Albert_Rivera. Añado: la democracia se construye con respeto y pluralidad basada en honestidad. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 15 de febrero de 2015

Y hasta anunciaba su baja del PSOE:

Mañana enviaré carta certificada presentando mi baja voluntaria del PSOE. Algunos se quedarán contentos. Yo, aliviada. — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 5 de julio de 2015

Sin embargo, nada más recuperar Sánchez el poder en Ferraz, en junio de 2017, Talegón volvía a arrimarse al sol que más calentaba -Talegón y la coherencia son incompatibles: acribilla a Borrell por ser cañero con el soberanismo cuando antes lo elogió como buena pelota-:

El psoe ahora vuelve a ser de izquierdas. Ahora sí, llega el tiempo de volver a casa! ✊🏼 — Bea Talegón 🎗 (@BeatrizTalegon) 21 de mayo de 2017

Aunque durante ese año de 2017 también tuvo tiempo para intentar compadrear con UPyD, aunque su verdadero objeto era ERC, a cuyo líder, el golpista Oriol Junqueras, acusó de dinamitar una lista soberanista conjuta para las elecciones europeas -La decadencia de Talegón no tiene límites: ahora suplica ir en las listas europeas con Otegi y Puigdemont-.

Y como al final no la hicieron excesivo caso o vio que por ahí no había posibilidad de medrar, como le sucedió con su paso efímero por el partido de Baltasar Garzón en el año 2015 donde no le concedieron su capricho de encabezar la lista por Madrid, se arrimó a la pandilla de Carles Puigdemont y ahora está a la espera de poder ser europarlamentaria, aunque en las elecciones generales se decantó, según recoge El Periódico de Cataluña, por Unidas Podemos -Beatriz Talegón reconoce que negoció con Pablo Iglesias unirse a Podemos-.

