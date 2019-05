Las redes sociales sacan punta a la brevedad de la reunión de Sánchez con Rivera: "La media de las citas de Tinder es más elevada"

Menos de una hora. Exactamente, 50 minutos es lo que ha durado la reunión en La Moncloa entre Pedro Sánchez y Albert Rivera, muy lejos de la hora y 40 minutos del encuentro celebrado la entre el presidente del Gobierno en funciones y Pablo Casado.--Federico J. Losantos: "Ni Sánchez con Rivera, ni Rivera con Sánchez. ¡A resistir!"--

Antes del encuentro, Rivera ya dejó claro que iba a decirle a Sánchez que su intención es liderar la oposición al Gobierno socialista.

Por su parte, Sánchez se ha esforzado por darle a Casado el liderazgo de la oposición al menos de manera simbólica, no solo por recibirle primero este 6 de mayo de 2019, sino porque ha reservado para el de Ciudadanos la sala pequeña de La Moncloa en vez de la de portavoz, donde sí compareció Casado.--Toni Cantó sobre los gritos contra Rivera en la sede del PSOE: "¡Caramba! No decían no con Otegi"--

La brevedad de la cita entre quienes en su día llegaron a pactar la fallida investidura de Pedro Sánchez la han resumido a la perfección los usuarios de las redes sociales: "50 minutos de reunión entre Sánchez y Rivera. Estoy segura de que la media de las citas de Tinder es bastante más elevada."--Carlos Herrera cree que los 'fontaneros' de Ferraz estaban detrás del "¡Con Rivera no!" de la militancia socialista: "Eso estaba preparado"--

50 minutos de reunión entre Sánchez y Rivera. Estoy segura de que la media de las citas de Tinder es bastante más elevada. — Belén Carreño (@bcarrebravo) 7 de mayo de 2019

La escenografía nunca es casual. Sánchez considera a Rivera su auténtico rival. Con Casado no compite y por eso lo designó oficiosamente, ayer, como líder de la oposición. https://t.co/cAN0BSw7px — María Jamardo (@MariaJamardoC) 7 de mayo de 2019

La reunión de Sánchez y Rivera ha durado menos que un personaje en Juego de Tronos. — Nerea Arostegi (@nerearoos) 7 de mayo de 2019

.