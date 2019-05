La magistral 'cornada' de la Feria de San Isidro a PACMA y a Carmena: en menos de 24 horas ya hay 11 corridas a punto de colgar el 'no hay billetes'

Malas noticias para los antitaurinos del PACMA, el partido que nos hizo hacer creer que son defensores de los animales cuando ni siquiera sabían que Marius no era un toro bravo, y el Ayuntamiento de Madrid de Manuela, empeñado como sigue en olvidarse de los toros y de San Isidro en su programación cultural.--'El País'...de los animalistas: el diario de PRISA califica de "anhelada" la entrada de PACMA en el Congreso y se queda tan ancho--

A pesar de los pesares, la venta de entradas y abonos para la inminente Feria de San Isidro marcha a muy buen ritmo y está superando todas las expectativas.

La plaza de toros de Las Ventas informaba este 8 de mayo de 2019 que ya son 11 festejos de San Isidro los que van camino del lleno en las primeras 24 horas de venta.

Tal es así que las corridas de los días 22 de mayo y 15 de junio cuelgan ya el no hay billetes.

Para los festejos del 15 y 24 mayo y la Corrida de la Beneficencia quedan las últimas entradas disponibles. Por último, los festejos del 23 y 31 de mayo y 2 , 5 , 6 y 7 de junio se encuentran vendidas al 80%.

Si el pasado año se vendieron más de 40.000 localidades en el primer día de venta de entradas sueltas para la feria de San Isidro en esta edición la cifra ha ascendido a casi un total de 48.000 entradas vendidas.

Once tardes de San Isidro rozando el "no hay billetes". De momento, las perspectivas son buenas. Además, no se esperan lluvias y eso supone entre 2.500 y 3.500 espectadores más.