Hermann Tertsch explota y hace picadillo a El País y a su redactor Miguel González por vomitar bulos contra Vox

Hermann Tertsch no va a dejar pasar una trola, por muy nimia que sea, a los medios de comunicación, muy en especial a los de la izquierda, aunque también tiene en el punto de mira a periodistas mediotínticos como es el caso de Carlos Dávila, en la cadena COPE.

El número tres de Vox, preguntado sobre una información de El País sobre el cabeza de lista a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, fue claro y conciso:

Personaliza ya en el caso del redactor de El País:

El periodista de ABC, ahora en excedencia durante su reto político, le mete un último palo a El País recordando una verdad amarga:

Es una falsedad. Al señor Buxadé, por la misma razón que se dice que va un falangista al Parlamento Europeo, me podrían decir a mí que va un comunista al Parlamento Europeo porque hace 40 años o 42 yo militaba en las Juventudes Comunistas y eso no lo dice nadie porque les parece que no es tan indigno. Pues a mí me parece mucho más indigno haber sido comunista como lo fui yo a haber sido falangista hace 20 años y yo fui comunista hace 40 años.