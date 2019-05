Festival de demagogia populista del chavista Errejón disfrazado de obrero pijo: "La justicia climática es justicia social"

Ser periodista es un oficio duro, desgastante y hasta ingrato cuando hay que aguantar estos festivales de demagogia, cursilería y populismo que son los mítines de Más Madrid, el partido creado por Manuela Carmena e Íñigo Errejón para apuñalar a Pablo Iglesias con la frialdad de un sicario. Pero se pasa pronto cuando las mentiras del 'niño beca' y la 'abuelita lobo' caen una a una.

CÍNICO FEMINISMO

"Por cada vez que volviste sola a casa y pasaste miedo, vota...", ha dicho el chavista Errejón en campaña. ¿Te importó 'Íñigo Tres Comidas Diarias' que Diana Quer volviera sola a casa? No, ni siquiera te importó tener la decencia de recibir a los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés en el Congreso porque vosotros pedís la derogación de la prisión permanente revisable para que ‘El Chicle' salga lo antes posible de la cárcel. --El padre de Diana Quer pone en su sitio a Pablo Iglesias por su última basura dialéctica en contra de la prisión permanente--

Diana Quer dijo no es no y fue asesinada después de ser brutalmente violada. Como dijo Juan Carlos Quer, "costará entender" que, quienes defienden el 'no es no', "se proclaman feministas y dicen amparar los derechos de la mujer frente a la violencia", califiquen de "inhumana" una ley que "protege precisamente a la mujer y a los más vulnerables" frente a asesinos y violadores reincidentes y que "colma las exigencias de prevención y de orientación a la reinserción consignadas en nuestro texto constitucional".

Alguien lo recordó con acierto en Twitter: Llenar el país de inmigrantes ilegales y prometerles a las mujeres que no tendrán miedo de ir solas por la calle es de un cinismo inaguantable.

NIÑO BIEN

"Se tiene que acabar eso de que las mejores oportunidades son para los hijos de familias privilegiadas", dice Errejón, el tipo que se fumigó una beca de 1800 euros sin dar palo al agua. Y Ahí le ven. Nos habla de desigualdades en impecables camisas de algodón, con su parka de la marca sostenible Ecoalf (valorada en 450 euros), y ahora en campaña con una cazadora Harrington. Va como si fuera la reina de la pasarela, sin olvidar de fotos cuando tuvo la desfachatez de atreverse a modelar con ropa de Hugo Boss en la revista 'Esquire'.

Lo que no se puede dejar de pasar por alto es que nos hable de los hijos de las familias privilegiadas quien es hijo de José Antonio Errejón Villacieros, un alto cargo del Gobierno desde hace 30 años. Un casta de pata negra directivo de la agencia estatal de Evaluación y Calidad, fue nombrado mediante libre designación y ha sobrevivido en puestos relevantes a los mandatos de UCD, PSOE y PP. --La 'casta' de Podemos: el padre de Errejón es alto cargo del Gobierno desde hace 30 años--

Ya está bien que los niños pijos que nos decían que no tenían futuro mientras especulaban con vivienda protegida nos quieran seguir vendiendo la burra de la desigualdad y la precariedad. Tipos que no han trabajado en su vida, como este, hijo de un señor que le ha hecho la cama al PSOE durante años y que ha contado con los favores, cargos y prebendas del partido de Ferraz.

Pero Errejón, para quien la Venezuela de Maduro es su patria de acogida según dijo literal, tiene la solución para luchar contra las desigualdades: más escuela pública. Y más becas para trincar, claro.

Errejón, que cobraba 1800 euros al mes de la Universidad de Málaga por una beca que le concedió su amigo Alberto Montero y por la que sorprendentemente fue el único en presentarse. Luego no se le vio más el pelo. Ni apareció a dar las gracias por la Universidad, libre de todo pecado.

Mientras denunciaba el saqueo de los público, se lo llevabas calentito de la Universidad. Es verdad que la querella de Manos Limpias fue archivada como también es verdad que el instructor del expediente argumentó que había cometido dos "faltas disciplinarias" por "no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas" establecidas en su contrato y "no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia".

LOCURA CLIMÁTICA Y 40.000 EMPLEOS VERDES

Pero hay una frase en uno de sus mítines que es de psiquiátrico. "La justicia climática es justicia social". Una chorrada así solo es comparable a otra que dijo Sánchez Mato: "Mejorar el transporte público es hacer feminismo". El heteropatriarcado les debe haber afectado no la masculinidad sino el cerebro. Y atención que se viene la gran promesa electoral: 40.000 empleos verdes.

El que dijo que en Venezuela la gente hacía colas porque tenía más dinero. Ahora los madrileños harán colas no por la escasez sino gracias al milagro de los empleos verdes que nadie saben lo que son pero suenan de cine.

"Tenemos que apostar por la economía digital" dice el mayor enemigo de UBER y AIRbnb. En Barcelona, la Barcelona del cambio, 3500 familias se quedaron sin empleo por culpa de la huida de UBER y Cabify. 12.000 licencias VTC se van a perder si gobierna Podemos. Así todo, presumen de viajar en transporte público.

La que no parece haberse subido a un autobús en su vida es Tania Sánchez, la que le dio cuando era concejal Rivas Vaciamadrid 1,2 millones de euros a su hermano. La que dijo que nunca se iría a Podemos. La cooperativa de su hermano Héctor consiguió 14 contratos entre 2002 y 2008 por valor de 1,2 millones en Rivas -Vaciamadrid, municipio del que su padre (Raúl Sánchez) era concejal.

Entre tanta demagogia populista que señala a los poderosos conviene recordar quien se ha quedado con el dinero de los oprimidos. Tania dijo que votó sin darse cuenta. Que había sido un error de juventud.

La demagogia no arregla la economía. La realidad es dura, por más que Errejón trate de maquillarla. Ya te lo hicieron saber unos indignados obreros cuando te gritaron: "¡Os lucráis de la miseria de los trabajadores, garrapatas!". "Lucháis de una forma oportunista para llenaros los bolsillos, mientras nuestros institutos se caen a cachos y tenemos una juventud totalmente alienada". --Los guantazos de unos indignados obreros a Errejón: "¡Os lucráis de la miseria de los trabajadores, garrapatas!"--

VENEZUELA

Errejón, considera que en Venezuela "ha habido importantísimos avances", como demuestra el hecho, a su juicio, de que la gente haga "tres comidas al día", y de que se respeten "los derechos y libertades de la oposición".



Así lo aseguró en una entrevista en el semanario chileno The Clinic publicada a finales de octubre, y recogida por Europa Press, al ser preguntado por el motivo por el cual defiende al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro.



"El proceso político en Venezuela ha conseguido inmensos avances en una transformación de sentido socialista, inequívocamente democrática, donde se respetan los derechos y libertades de la oposición, que dicen todos los días por casi todas las televisiones que viven una dictadura", afirma Errejón.



Como le preguntaba Alex Navajas en Actuall: ¿No tienes un mínimo de humanidad, Íñigo? ¿No te importan nada esas personas que huyen del narcoestado, de la hambruna, de la falta de medicamentos, de la terrible violencia que ha convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo? ¿No se te mueve algún músculo de la cara cuando ves las imágenes de cientos de niños y ancianos buscando comida podrida entre los cubos de basura? ¿Tienes agallas para sentarte con las víctimas del chavismo -no necesitas ir muy lejos: tienes muchas de ellas exiliadas en España- y que te cuenten la realidad de lo que ocurre en Venezuela, y no el mundo imaginario que defiendes?

Han enterrado los crímenes de sus señoritos bajo la alfombra en nombre de la corrección política.