La 'kale borroka' de la PAH acosa a Villacís a dos días de dar a luz llamándola "fachilla" y Carmena no lo condena

La candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, ha sufrido un escrache inhumano este 15 de mayo de 2019 en la Pradera de San Isidro, el corazón de los festejos en el día grande de la capital.

A más de 30 grados de temperatura y tras anunciar que dará a luz a su tercera hija por cesárea este mismo 16 de mayo de 2019, integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la han rodeado, seguido e increpado. No son capaces ni de respetar a una embarazada de nueve meses.

Ahí lo tienen. Jarabe democrático feminista. El acoso y la intimidación es la forma en la que entiende la política la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha insultado y vejado a Begoña Villacís, a solo dos días de dar a luz.

Quién manda en esta ciudad sois vosotros Rommy, y este movimiento hoy no se ha caracterizado por su tolerancia ni por su pacifismo, te lo digo yo que los he sufrido.



Aprovecho nuevamente a agradecer a la @policiademadrid, que nos han vuelto a tener que proteger de los vuestros. https://t.co/0VfElOO7yW — Begoña Villacís (@begonavillacis) 15 de mayo de 2019

También ha sufrido una situación similar de acoso el candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida, por parte de la misma PAH. Pablo Casado, que ha escrito: "Jarabe democrático de la izquierda. Nos escrachean por los desahucios... ¿los 50.000 que evitamos con el código de buenas prácticas o los 0 de la izquierda donde gobierna?"

Un dirigente de Ciudadanos contó a El Español que algunos de los acosadores llegaron a proferir insultos referidos al parto de la alcaldable: "¡Ahora que estás embarazada, a ver si te desahucian!". Villacís respondió por Twitter: "Los amigos de Carmena y Colau han venido a acosarnos e intimidarnos. El populismo no representa Madrid, Madrid es libertad, democracia y respeto; valores que nos comprometemos a defender y a representar. No nos callarán".

Y cuando terminó todo, la PAH y Vivienda Carabanchel presumieron en Twitter de haber recibido a Villacís "como se merecen" a unos "politicuchos y fachillas". Ni Más Madrid ni Manuela Carmena han condenado el escrache sufrido por una embarazada de nueve meses. Tampoco Podemos. Mientras su hordas violentas insultan y amenzan, ellas bailan...

Son las que nos hacen sangrar los oídos hablando todo el día de feminismo, de portavozas, de todes y todas... Yo pensé que feminismo era defender a la mujer. no acosarla como hicieron como Cifuentes. Rosa Díez o Díaz Ayuso. Manuela Carmena, Carmen Calvo, Irene Montero, Ada Colau... todas ellas se han quedado mudas.

Lo que estarían diciendo ahora mismo, la que estarían organizando ahora mismo todos estas cantamañanas profesionales del feminismo feminoide que a la hora de la verdad se quedan calladas cuando resulta que quien ataca a una embarazada como quien azota a Mariló Montero es de los tuyos.

Son las que llevan una camiseta de Mango que dice 'Yes, I'm a feminist' pero cuando los suyos se gastan el dinero en putas se quedan mudas como Carmen Calvo.

También se quedaron mudas cuando escucharon las risitas de la hoy ministra Dolores Delgado cuando el policía Villarejo se jactó ante ella de que había creado una red de prostitutas para chantajear a personajes públicos".

ROMMY ARCE APLAUDE A LA PAH

La única que ha hablado, Rommy Arce, ha sido para defender a los manifestantes.

La anticapitalista Rommy Arce puso este tuit: "Hoy vuelve a quedar claro quién manda en esta ciudad. La policía ataca al movimiento por la vivienda al dictado de los #bancos y los #fondosbuitre. Nosotras tenemos claro cuales son nuestras lealtades".

El ‘tuit' de Arce es un mensaje directo a la alcaldesa, Manuela Carmena, con la que rompió para integrarse en la formación de Carlos Sánchez Mato, también concejal de ‘Ahora Madrid'. Ambos concurrirán en las elecciones del próximo 26-M bajo las siglas de ‘Madrid en Pie', la coalición formada por Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada municipalista.

De desconcertante no tiene nada. A Rommy Arce ya la conocemos muy bien. Es una edil podemita defensora de delincuentes, okupas y toda lacra que se precie. Quienes la conocen saben que es una persona «instalada en la marginalidad política» y «tremendamente sectaria». Carmena no la soportaba. Arce es el mejor ejemplo de que estos jóvenes ineptos que como no tenían futuro decidieron saltar a la política para robarnoslo.

Rommy Arce se presentó a las primarias de Ahora Madrid siendo bibliotecaria en la Universidad Complutense como todo CV, y en su tiempo libre se dedicaba a ser militante de CC.OO. y quemar papeleras desde la Plataforma de Apoyo a «Alfon» (el delincuente encarcelado por tenencia de explosivos en la huelga general de 2012) y haber tomado parte en la acampada ilegal del 15-M en Sol. ¡Cómo van a titular que es desconcertante si esta tipeja se marchó de Cibeles negándose a votar en contra de Maduro!

Se pregunta Javier Negre: "Lo que aún no entiendo es por qué los cobardes que han escracheado a @begonavillacis estando a punto de dar a luz no han dirigido su enfado por los desahucios a la alcaldesa Carmena que prometió acabar con los desahucios y los ha multiplicado".

La explicación es la siguiente: este escrache es para Carmena y Errejón en el culo de Villacís. La PAH hoy está controlada por los Chicos del Maíz y la gasolina. Es la venganza de Podemos por la puñalada trapera de la Abuelita Cebolleta y su nieto bolivariano.

Qué bonita manera de celebrar el 15-M. ¿Se acuerdan cómo movían los brazos en señal de protesta pacífica? Pasaban las noches en tiendas... ahora duermen en palacetes de un millón de euros.

"¿Qué pasa, que nuestros hijos y nuestras madres son de peor condición que la suya?", denunciaba Soraya Sáenz de Santamaría, que sufrió un escrache, cuando Pablo Iglesias reivindicaba su «intimidad» por la polémica del chalé de Galapagar. Sí, ustedes son unos inmundos fascistas que merecen ser exterminados de la vida política.

La que tuvo un tuit muy cariñoso con Villacís fue Mamen Mendizábal. Bueno, cariñoso en su estilo ya saben. No es muy propensa a las lágrimas.

Encuentro innecesario hacer pasar este momento a @begonavillacis. La protesta es legítima. El objetivo elegido erróneo. https://t.co/SfM3vmUAgD — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) 15 de mayo de 2019

Ella solo se pone cariñosa cuando hay que blanquear a niñas pijas que en el pasado destrozaban cajeros automáticos y ahora se presentan como candidatas de Podemos para la Comunidad de Madrid.