Enferma de cáncer en plena quimio vestida de Zara: brutal carta a Iglesias y a Podemos

Los dirigentes de Podemos andan como locos por entrar en la ‘agenda informativa' a días de celebrarse las elecciones locales, autonómicas y europeas, conscientes de su pérdida de poder electoral por la amalgama de siglas, escisiones y errores propios de la formación (Amancio Ortega, enemigo del pueblo según Podemos, paga a Hacienda más de 2.000 millones en impuestos cada año).

En las generosas donaciones de Amancio Ortega, propietario de Inditex, a la Sanidad española han encontrado un filón, posicionándose en contra pese a que el instrumental médico donado salvará muchas vidas en la lucha contra el cáncer (Pablo Iglesias dice que Amancio Ortega se meta sus 'limosnas' por donde le quepan ).

No importa, los amorales dirigentes de Podemos han salido en tromba renegando de esa millonaria aportación a la sanidad pública, por cierto que tanto defienden, y han arremetido contra Ortega que además tanto aporta al PIB español, a sus arcas públicas con más de 2.000 millones de impuestos, amén de dar empleo a miles de personas (Toni Cantó arrastra a la podemita que chulea de renegar de las donaciones de Amancio Ortega: "Estoy harto de esta izquierda de salón pija").

Amancio Ortega, desde la más absoluta demagogia y flagrante ignorancia, ha sido tratado por como evasor de impuestos por los zarrapastrosos dirigentes podemitas tras abrir el fuego su candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Serra ( Isa Serra (PODEMOS) pide que no se acepten los 310 millones que Amancio Ortega da para luchar contra el cáncer).

Sin embargo, la realidad casi siempre es la contraria de la que pintan desde Podemos: La donación de Ortega a la Sanidad tiene solo un lado positivo, podrá salvar miles de vidas.

Pero la verdad es aún más tozuda si tiene un ejemplo con rostro y nombre y apellidos. Y eso es lo que ha hecho una enferma de cáncer, una paciente que ha querido dedicar su sesión de quimioterapia a Amancio Ortega. Lo ha hecho en sus redes sociales y ya es viral.

En Periodista Digital no nos queda más que publicar la sentida carta de Inma Escriche, que ha recibido más de 300.000 interacciones.

"La quimio de hoy es un homenaje a #amancioortega. Según salí ayer de la analítica un impulso me llevó a acercarme a #zara, no fui la única, ahí me topé con un par de pacientes más con el pañuelo. Y es que era la mejor forma de darle las gracias a la #fundacionamancioortega apareciendo hoy con su ropa".