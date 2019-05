Isa Serra sigue 'on fire': la podemita presume en redes porque le ha tocado estar en mesa demostrando que no tiene ni pajolera idea de la ley electoral

La 'pobre' Isa Serra sigue enterrando su imagen.-- Isa Serra (PODEMOS) pide que no se acepten los 310 millones que Amancio Ortega da para luchar contra el cáncer--

Y ahora llega un tuit donde demuestra que no se sabe ni la ley electoral, lo que no le ha impedido ser candidata a presidir la CAM.

Serra subió un tuit donde decía que le ha llegado la carta de la Junta Electoral para que el próximo domingo 26 de mayo "esté al pie del cañón" y sea vocal de mesa:

Sí, a mi también me toca

Rápidamente, varios tuiteros le avisaron que no, que no le toca: "Los candidatos no pueden formar parte de las mesas".

Los candidatos no pueden formar parte de las mesas, alma de cántaro.https://t.co/XCCq9Eh9ho — Barbarellah (@iBarbarellah) 20 de mayo de 2019

No, no va a estar al pie del cañón. No sabe cuantos municipios hay en Madrid y tampoco que una candidata no puede ser miembro Mesa Electoral. Ni estudiamos Madrid ni la Ley Electoral. pic.twitter.com/pITlRQ14Jj — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) 20 de mayo de 2019

