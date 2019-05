Martínez-Almeida (PP) se zampa de un bocado a Carmena y no deja ni las migas de la alcaldesa

Olió la sangre desde el primer minuto. José Luis Martínez-Almeida, candidato a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular, se zampó de un bocado a la actual regidora, Manuela Carmena (Más Madrid) en el debate electoral de Telemadrid celebrado la noche del 22 de mayo de 2019 -Almeida embiste contra "el circo de Carmena", la 'abuelita' que prefirió a Maduro antes que a Guaidó-.

El líder de los populares madrileño no se guardó nada y lejos de buscar el enfrentamiento con otros representantes como el podemita Carlos Sánchez Mato o el exseleccionador de baloncesto y cabeza de lista del PSOE, Pepu Hernández, el objetivo lo tenía claro, ir a por la alcaldesa -Lucía Etxebarria cae como una pantera sobre Martínez Almeida por burlarse de la Irene Montero más anticapitalista-.

Hubo varios momentos en los que Almeida dejó literalmente muda y hasta totalmente fuera del debate a Manuela Carmena que no hacía más que mirar al infinito, incapaz de sostenerle la mirada al líder del PP en la capital. Sin ir más lejos, el candidato conservador le recordó todas las promesas que ha hecho durante sus cuatro años de mandato (2015-2019) sin que muchas se hayan llevado a efecto -José Luis Martínez-Almeida: "En la entrevista de Telemadrid vimos la mejor definición de Carmena, soberbia, prepotente y cínica"-:

Y sacaba un primer recorte de prensa -El 'Madrid sucio' de Carmena y los zarrapastrosos de Podemos entra por fin en campaña-:

Proseguía con otro gráfico:

Fíjese, en el año 2018 la señora Carmena gasta 183 millones de euros en limpieza y en el año 2015 gastó usted 207 compartido ese año con el PP la mitad del mandato. A lo mejor esto explica por qué la ciudad de Madrid está sucia, porque sigue siendo el principal problema de los madrileños, porque necesitamos capacidad de gestión, sensatez, sentido común, mirar a los madrileños, centrarse en sus problemas y no abstraerse en la torre de Cibeles , que ese es el problema que usted ha tenido. ¿Le puede usted explicar a los madrileños por qué en julio de 2015 Madrid estaría perfectamente limpio y por qué ahora tenemos que creer en sus promesas?

Asimismo, acusó a Carmena de cometer un fraude por esgrimir una reducción de la deuda cuando en realidad lo que se ha hecho es no construir las infraestructuras prometidas -El Ayuntamiento de Madrid pone en riesgo la salud de los trabajadores de Valdemingómez-:

¿Saben ustedes dónde está el dinero que no ejecuta en limpieza? En el milagro económico de reducir la deuda. ¿Saben ustedes dónde están los diez centros de mayores que prometieron, señora Carmena, las siete bibliotecas, los seis centros culturales? Ni uno han hecho. Están todos en el pago anticipado de la deuda. Eso no es un milagro, eso es un fraude a los madrileños. Cuando uno comparece ante los madrileños para hacer balance de su gestión hay que hacer autocrítica, hay que ser humilde, reconozca sus errores, no haga un ejercicio de triunfalismo. Usted ha fracasado en su gestión.