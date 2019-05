Ignacio Aguado se 'pasa' al PACMA y trae una animalista medida para la sanidad pública con la que le han pintado la cara

A Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos para la Comunidad de Madrid, le pareció una gran idea hacerse pasar por alguien del PACMA y anunció tan feliz que iban "a humanizar la sanidad".

Aunque la ciudadanía ya está curada de espanto con los políticos en campaña electoral, capaces de cualquier cosa por pescar el voto, cuando uno escucha humanizar la sanidad, se pensará que van a invertir para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Pero no. Aguado no es tan previsible, por desgracia. Eso no se lo podemos negar. El 'ciudadano' de la CAM asegura que su idea pasa por "permitir que las mascotas puedan visitar a sus dueños ingresados en hospitales públicos".

Vamos a humanizar la sanidad. Permitiremos que las mascotas puedan visitar a sus dueños ingresados en hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. #VamosMadridpic.twitter.com/qo4mZU6OvW — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) 21 de mayo de 2019

Una idea cuanto menos polémica y que ha despertado muchas críticas pero que sin duda, se enmarca en el intento de subirse al carro de los políticos de izquierda y derecha a ese animalismo militante que propugna equiparar a los animales con las personas.

Más allá de las creencias de cada uno, recomendamos a Aguado que se lea esta noticia que publicamos hace ya un tiempo en Periodista Digital, donde diseccionábamos (oh, perdón) el programa del PACMA, para ver si se replantea sus propuestas.--¿De verdad saben lo que han votado los más de doscientos mil votantes de los animalistas del PACMA?--

Mientras tanto, los palos que le caían, y con razón, al candidato naranja eran tremendos. Con su pan se los coma.

Vaya estupidez!!!! — javier (@javiertorear) 21 de mayo de 2019

Será animalizar la sanidad. — Morahoudini🐐 (@suizideking) 21 de mayo de 2019

Como no hay ya suficiente contaminación en los hospitales ahora esto.. En fin..... — Francesc 🇪🇸🇪🇺 (@fgbfrancisco) 22 de mayo de 2019

Humanizar la sanidad aumentando personal, aumentando camas para poder ingresar a los pacientes y no tenerlos "tirados" en pasillos durante horas! Populistas! — Manuel López (@Manupache84) 21 de mayo de 2019

Habéis pensado en los pacientes alérgicos? Creo que no es la mejor propuesta...con todo lo que amo a los animales pero preferiría no llevarlos a un lugar donde por problemas de salud puedo perjudicar a alguien. — consu_pmt (@consu_pmt) 21 de mayo de 2019

¿Las pulgas y garrapatas van incluidas en las visitas? — Haddock (@HaddockAdhoc) 21 de mayo de 2019

Humanizar la sanidad sería incluir los servicios veterinarios dentro de la seguridad social, no exponer a los pacientes de un hospital a alergias y los peligros que un pelo en una herida, un perro ladrando, etc pueden provocar. — vuneo (A) (@vuneo) 21 de mayo de 2019

Os propongo algo para humanizar la sanidad....

Sacad a los enfermos de los pasillos. Dale una vuelta y ya me cuentas. — Leña al Mono (@juanantoniopi) 21 de mayo de 2019

Ignacio, de verdad, mira que me caes bien, pero esto es una idiotez como un templo, no sé, teniendo en cuenta que ya hay mascotas en muchísimos hogares, cómo iban a acabar los hospitales... centraos en lo importante, por favor, en las enfermeras saturadas de trabajo, por ejemplo. — Bilma (@bilma_tp) 22 de mayo de 2019

Y si la mascota es una fuente de infecciones, ¿También entrará al hospital? — uf_que cansancio (@Ufotromas) 21 de mayo de 2019

¿En serio? ¿Hay pocos virus y bacterias en el hospital y vais a meter más?

Yo no sé a algunos quién os asesora. — Paz (@Sigil0sa_) 21 de mayo de 2019

.