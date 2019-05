Pablo Iglesias sale de su madriguera para dar la cara (por fin) por la debacle podemita: "No estoy de acuerdo con las palabras de Monedero sobre Errejón...y no estoy de acuerdo"

¿Dónde carajo te habías metido, Pablo Iglesias? Creía Eduardo Inda que te habías colado por la alcantarilla de la sede de Podemos para no tener que dar nunca explicaciones del batacazo del 26-M--Inda se lo goza a lo grande con 'la desaparición' de Pablo Iglesias: "¿Dónde está? ¿Se fue por la alcantarilla de la sede de Podemos?"--

Tardó bastante en reaccionar el podemita, a vista del golpe brutal que se ha metido su formación en las elecciones europeas, municipales y autonómicas del 2019, en las que la izquierda ha perdido el Ayuntamiento de Madrid -con el consiguiente retiro de Carmena- y no ha podido llegar al gobernar la Comunidad, pero es que en general los votos de Podemos en todo el territorio nacional han caído estrepitosamente:

Impresionante el ridículo de Hundidas Podemos en toda España. ¿Todavía queda algún mermao podemita que defienda a los Marqueses de Galapagar? 😂 pic.twitter.com/J7txawZZrl — 1001d (@Chinorrifire) 27 de mayo de 2019

Ha sido a las 12.15 del 27 de mayo, con el día ya bien entrado, cuando el líder de Podemos se ha expuesto en rueda de prensa:

Sobre la debacle podemita en Madrid: "Nosotros somos conscientes de las fuerzas que tenemos.

Nosotros pedimos el voto para las dos candidaturas que formaban

Fuimos responsables no presentando una candidatura en Madrid, hemos actuado con ética, pidiendo el voto para las dos candidaturas (Carmena y Madrid en Pie).

Madrid no ha podido resistir a un nuevo espacio de ultraderecha, todos debemos hacer autocrítica. A la izquierda no nos funciona cuando nos dividimos y nos peleamos entre nosotros.

Mi cargo está siempre a disposición de los inscritos, ahora lo que toca es asumir la responsabilidad, y que esos 3,7 millones de votos de las generales puedan ayudar a poner algunos límites a las dinámicas que hacen daño a la base social y progresista pero mi cargo estará siempre a disposición de los inscritos.

Los resultados no son buenos, pero ojo no hemos logrado recuperar la CAM, y se ha perdido el Ayuntamiento. La derecha se va a unir. Creo que cometeríamos un error mayúsculo si las fuerzas de la izquierda y progresistas no nos ponemos de acuerdo. El objetivo es contruibuir"

Sobre las palabras de Errejón: "Todos debemos hacer autocrítica pero hay algo que ha hecho daño, son las divisiones, nosotros fuimos responsables no presentado a Podemos en el Ayuntamiento y pidiendo el voto para las dos candidaturas que encarnaban el proyecto original de Más Madrid. Era imprescindible que ambas estuvieran representadas. Nos toca hacer autocrítica porque la imagen de división de la izquierda ha contribuido a que la derecha recupere el Ayuntamiento.

Sobre las palabras de Monedero contra Errejón por haberse vendido a las cloacas: "No estoy de acuerdo...y no estoy de acuerdo."--Monedero airea su rabia contra Errejón en las redes sociales acusándole de haber roto Podemos: "¿Te ha merecido la pena, Íñigo?"--

Por muchas explicaciones que diera, y que acompañará seguidamente en 'Al rojo vivo' de su amigo-enemigo García Ferreras, la coña con el 'Hundidos Podemos' ya circulaba por las redes sociales, haciéndose 'trending topic' o tema del momento.

Hundidas Podemos. Madrid (ya no se mantiene) en pie. — María Jamardo (@MariaJamardoC) 27 de mayo de 2019

¿Que Hundidas Podemos no ha conseguido superar su pésima gestión hablando en femenino y apoyando a okupas y etarras? pic.twitter.com/3oGeQm24ao — R_andraika 🇪🇸 (@R_andraika) 27 de mayo de 2019

Muy bueno el TT de Hundidas Podemos jajajaj. pic.twitter.com/PUkwhsjakl — Rafael Casado Ríos (@Rafa_SMV) 27 de mayo de 2019

Pablo Iglesias tiene el agua hasta el cuello. Hundidas podemos se va a pique.... Aunque en eso de bucear y tal.... El marques ya tiene experiencia en su flamante mansion😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/moTXlGENWl — PaseoVirgenDelPuerto (@monstergalletas) 27 de mayo de 2019

Primeras medidas en Hundidas Podemos. Alberto Garzón a Eurovisión e Iglesias a Supervivientes. — ToloEnt (@ToloEnt) 27 de mayo de 2019

"La hipoteca no se paga sola"

No solo eso, sino que además muchos seguidores le recuerdan lo de su 'casoplón', motivo por el cual el líder de Podemos se aferraría al cargo incluso a pesar de los horribles resultados:

Lo siento, pero no me valen poses, hay que tomar de decisiones duras. Hay que construir un nuevo partido. Habéis dejado que los territorios se pudran, solo os habéis preocupado de Madrid y de que vuestro grupo tenga sillón en el Congreso. — Celia Cánovas Essard (@CanovasCelia) 27 de mayo de 2019

Lo de dimitir como que no se te pasa por la cabeza, no? — Juan Ríos Valero (@JuanRVPicant) 27 de mayo de 2019

La hipoteca no se paga sola — Daniel P. Pe (@danipinuel) 27 de mayo de 2019

.