Monumental rajada del candidato de Podemos en Denia contra Pablo Iglesias: "Coletas, convendría que te callaras la puta boca"

Àlex Rodenkirchen (Podemos Denia) se cisca en Pablo Iglesias. Y a base de bien, además, porque lo ha puesto tibio, que se dice.

El candidato de la formación morada en la localidad alicantina ha soltado una rajada monumental sobre el líder de Podemos tras la debacle sufrida tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto de España durante el 26-M.

Voy a dar la cara, que es lo que debemos hacer los políticos a las buenas y a las malas.

A nivel estatal, gracias por nada, por vuestra no ayuda, porque todo llegue en el último momento, hasta las acreditaciones, gracias por no tener sede, gracias por no tener web, y a título personal...Y voy a dar nombre y apellido... y mote.