Julio 'El Rojo' se pone cursi lamiéndose las heridas de su fiasco político y en las redes terminan de rematarle

Ha sido el gran fiasco electoral de Pablo Iglesias. Julio Rodríguez, más conocido como 'Julio El Rojo', el general escogido por Podemos para ejercer de banderín de enganche ha supuesto toda una calamidad desde el mismo momento en que entró en Podemos para intentar ser diputado en el Congreso de los Diputados -"Julio Rodríguez fue un Jemad mediocre como demostró con el secuestro del 'Alakrana'"-.

En 2015, yendo como número dos por Zaragoza en las generales, se quedó fuera. En la repetición electoral, en 2016, yendo de uno por Almería, tampoco pudo alcanzar el acta de concejal. Pero los males no iban a acabar ahí. En 2018 se alzó con la dirección de Podemos en Madrid y el objetivo era concurrir en las listas de Manuela Carmena como número dos, pero esta ya tenía sus planes y le dejó fuera -El general podemita Julio Rodríguez acusa a españoles que no le votaron de no tener ética-.

Ahora, después del tortazo de Podemos en la Comunidad de Madrid, porque a nivel de Madrid capital no se presentó el partido de Iglesias, Rodríguez hace su peculiar reflexión rayana en lo cursi -El cobardón y proseparatista Julio 'El Rojo' arremete contra El País y Alfonso Ussía-:

Bdía,

A veces es mejor tropezar, después de haber luchado por lo que crees, que esconder nuestra existencia tras el miedo.

Sí, a veces es mejor tropezar,...pero estando "vivos".

Vivos de verdad.

...y sanos. Seguimos — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) 29 de mayo de 2019

Sigan, pero sigan bajando, mi general — Yomismo (@todoesmentira55) 30 de mayo de 2019

Te lo dije varias veces...eres como Atila, por donde pasas no crece la hierba. Evalúa el antes y después de Podemos desde tu incorporación. — Pepe Luaces (@jluamun) 29 de mayo de 2019

Mi General , una cosa es tropezar y otra estrellarse . — Jaime Martín Garcia (@jmartinga) 29 de mayo de 2019

No ha sido un tropiezo, ha sido una hostia bien gorda. Y cuanto me alegro. Tic, Tac, Tic, Tac...os queda menos pic.twitter.com/ahuzak7E8N — MiOmblig🇪🇸 (@Zaskus) 29 de mayo de 2019

Es verdad... habéis luchado todos a una para que vuestro líder y su señora, tengan un Casoplón. — PAISESTE (@PAISESTE) 29 de mayo de 2019

