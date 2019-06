Pablo Iglesias fulmina al 'quemado' Pablo Echenique para soltar lastre y salvar el culo

Lo llevan en los 'genes' políticos, como buenos sectarios y aprendices de comunistas (Brutal paliza de Ana Rosa a Monedero, resistiendo como si fuera 'el último podemita': "¡Eres un pelota de Iglesias!").

Cuando las cosas se tuercen y no salen como soñaba el jefe, se aplica una buena purga y se manda al gulag o a la cheka a unos cuantos, para ir soltando lastre (Pablo Iglesias: De indignado vallekano con pisito de protección oficial a 'marqués de Galapagar' con casoplón millonario).

En este caso y dado que no hay Siberia donde exiliar a los caídos en desgracia o mazmorra en la que se les pueda atormentar, se les destituye y degrada, como acaban de hacer Pablo Iglesias e Irene Montero con el desventurado Pablo Echenique (Piden a Pablo Iglesias e Irene Montero un hueco en su casoplón tras denunciar la 'marquesa' la burbuja del alquiler).

Como explica Gregoria Caro en 'ABC' este 4 de junio de 2019, la tensión interna aumentó en Podemos desde la catarsis electoral del 26 de mayo y el peso de la responsabilidad de un resultado devastador ha caído de golpe sobre Echenique.

El 'camarada' Iglesias, jefe de Podemos y 'padrecito' de las hueste moradas, ha fulminado al número tres de la secretaría de Organización para aplacar al sector crítico cada vez más agitado y más fuerte.

Desde el partido explican que Echenique pasará a encargarse ahora de una comisión de negociación de pactos con el PSOE por lo que no podrá compatibilizar ambas responsabilidades.

«Las tareas principales de Podemos en los próximas semanas y meses serán la Acción de Gobierno y la Acción Institucional de los parlamentos autonómicos y ayuntamientos, y como han dejado ver los resultados de las elecciones del 26-M, fortalecer el trabajo sobre los territorios y los círculos a través de la Secretaría de Organización, y no es realista que ambas tareas pueda ocuparlas una misma persona».

El número tres de Podemos se convierte así en el primer perjudicado por los desequilibrios internos y los malos resultados.

Y va el tío y se cepilla a Echenique 😂😂😂😂 No me digáis que no es un crack 😂😂😂😂😂 https://t.co/AyKdkBTde6