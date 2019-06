El gitano de Vox sale por peteneras y amenaza con meterle un petardo por el culo a Abascal y compañía

¡Cómo se nota cuando no hay cargo que llevarse a la boca! Antonio Sánchez, más conocido como el gitano de Vox, candidato a la alcaldía del pueblo ilerdense de Alfarràs, se ha despachado de lo lindo contra la formación de Santiago Abascal y ha expresado su chusco deseo de meterle a sus dirigentes un petardo por salva sea la parte -Estos son los 5 pueblos españoles en los que VOX tuvo mayoría absoluta y tiene alcalde-.

Las manifestaciones de Sánchez son al diario de Pedrojota, El Español, un periódico que no se destaca precisamente por ser el masajista de Vox. Evidentemente, este digital trata de vender la imagen de un partido que ha engañado a este 'pobre hombre' que, de repente, habiendo sido tan nacionalista y separatista durante sus últimos años, se había convertido al españolismo durante las dos semanas de campaña e incluso creyendo que podía haber pillado 'cacho' en Alfarràs -Vox le vuelve a sacudir otro zasca de cuidado a Pedrojota por sus "paridas progres" con la paridad-.

Sánchez comenta que su entrada en Vox fue por pura casualidad -Santiago Abascal se harta de las manipulaciones de Pedrojota y le hunde de esta manera: "No se diferencia de Escolar"-:

Me pillaron en un día loco, la verdad. Yo me levanté cruzado esa mañana porque el día de antes teníamos que haber celebrado un evento gitano pero no pudimos por un problema familiar. Cuando se enteraron mis antiguos compañeros de Esquerra de que me presentaba con VOX me dijeron ¿dónde vas, Antonio? Y yo les respondí que cada cual puede ir donde quiera.

Incluso en casa la cosa fue peor -Tensión en 'El Objetivo': Espinosa de los Monteros (VOX) acusa a Ana Pastor de "blanquear" a comunistas e independentistas mientras permite que llamen "ultra" a su formación-:

Mira, yo estoy casado y tengo dos hijos, de 8 y 2 años. Y si yo soy independentista, mi mujer lo es más que yo. Cuando le dije que era candidato a alcalde me preguntó: "Pero a ver Antonio, para cuentas... ¿con qué partido vas? Yo le dije que con VOX y entonces ella también me preguntó "dónde vas, Antonio". Y en verdad no nos peleamos, pero ella ya me dijo que no me iba a votar. Que iba a votar a Esquerra. Y no me ha votado; ha votado a Esquerra. Eso, para un hombre, presentarse a alcalde y que su mujer no le vote, es duro.