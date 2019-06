Malena Contestí (Vox), la diputada que retó a Iglesias y Junqueras: "Es turbio ver abrazándose a comunistas y secesionistas"

Tiene 34 primaveras, pero pareciera que lleva toda su vida en el ámbito parlamentario. Malena Contestí, diputada en el Congreso por Vox, no se corta a la hora de retar a partidos como Podemos o los separatistas. En una entrevista en 'La Otra Crónica' (El Mundo) este 8 de junio de 2019 demuestra que lo que le sobran son, con perdón, ovarios -Carlos Herrera: "Hay una sutil diferencia entre Vox y Bildu.... que Vox no ha matado a nadie"-.

De hecho, le preguntan por la imagen en la que ella sale mirando a Pablo Iglesias y Oriol Junqueras en el pleno en el que se elegía como presidenta de la Cámara a Meritxell Batet. Cuenta como fue ese momentazo:

Estaba rodeada. Tenía arriba a los independentistas y a Podemos a la izquierda. Sólo el pasillo me separaba de Pablo Iglesias. Cuando pasó Junqueras a su lado, se saludaron. En aquel momento pensaba en qué estarían hablando, e intentaba escuchar algo. Pero no pude discernir lo que se dijeron. Me deprime un poco ver a comunistas y secesionistas abrazándose, cogiéndose, felicitándose... Es turbio.

Asegura que es preocupante el auge del comunismo:

Me preocupa bastante. No somos un sistema comunista, pero el comunismo está instalado dentro de nuestras instituciones y, además, con bastante popularidad. Por ejemplo Podemos , que maquilla todo de libertades y progreso cuando en realidad es todo lo contrario. Sólo hay que ver cualquier país en los que ese tipo de ideología sigue aplicándose, como Venezuela, Cuba o Corea del Norte . Tener un partido con tanto peso que se declara comunista... es un gran problema.

Y denuncia los ataques de personas que no comulgan con Vox:

He recibido insultos de personas que no se acercan a escuchar nuestro mensaje, y que son unas maleducadas y unas radicales, bajo mi punto de vista. Ciertos medios de comunicación tampoco han ayudado. Entiendo que no compartan alguna de nuestras ideas, pero de ahí a llamarnos fascistas... no tenemos nada que ver con el fascismo. Somos constitucionalistas y democráticos como los que más. De Bildu, Esquerra Republicana y Podemos, partido que tiene una ideología totalmente comunista, no se puede decir lo mismo.