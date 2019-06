Hermann Tertsch le saca los colores a Ciudadanos por arrodillarse ante la dictadura izquierdista de los colectivos LGTB

Ciudadanos ha sufrido el veto del Colectivo LGTB+ de Madrid (Cogam) para evitar que el partido de Ignacio Aguado y Begoña Villacís tenga un hueco en la cabecera de la marcha del Orgullo Gay del 6 de julio de 2019.

Esa asociación sacó un decálogo de medidas para los partidos ante las elecciones autonómicas y municipales. En ese documento, figura el veto en las fiestas del orgullo gay a aquellas agrupaciones que se valgan de los votos de la extrema derecha.

Pero, como publica este 9 de junio de 2019 el diario ABC, es más: el 25 de mayo de 2019, jornada de reflexión, Cogam publicó en Twitter qué partidos se habían comprometido con ese decálogo y, por lo tanto, podrán participar en la pancarta de la cabecera del Orgullo 2019. Concretamente, citó al PSOE-M, Podemos, Más Madrid, UPyD y Volt Europa. El día antes, el candidato socialista a la alcaldía, Pepu Hernández, acudía a la sede de la asociación para rubricar el documento. Cogam, entonces, "lamentaba que Ciudadanos y el Partido Popular no firmaran el compromiso para combatir la LGTBIfobia"

Ciudadanos, que no quiere perderse la foto, asegura que:

El partido ha participado, participa y participará siempre en el Orgullo. Nunca ha faltado a la cita ni lo hará ahora. No va a permitir que se utilice a las personas LGTBI y sus derechos como arma arrojadiza para fines partidistas. Cs acudirá a cualquier acto o manifestación que defienda y promueva estos valores. Allí donde se defiende la libertad y la igualdad, Ciudadanos acude. Por ello, ha presentado diversas iniciativas en todos los Parlamentos y en el Congreso de los Diputados y lo seguiremos haciendo. No se comprende que la Junta Directiva de Cogam obligue a firmar documentos políticos. No se puede expulsar a las personas LGTBI liberales y progresistas del día del Orgullo. Expulsarlas es traicionar su esencia.