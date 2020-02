Pablo Echenique desbarra con insultos a Eduardo Inda y los votantes de VOX

Pablo Echenique no tiene remedio ni quien se lo ponga. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, que tanta prisa se dio en su momento en borrar casi 9.000 tuits ante la posibilidad de que le cayese algún cargo de relevancia en el Gobierno de coalición social-comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha vuelto a las andadas y además con más fuerza y estruendo si cabe.

El político morado ha puesto a caldo a todos esos votantes que se han decantado por la opción que encabeza Santiago Abascal. No ha tenido el más mínimo empacho a la hora de insultar a los electores de VOX y, de propina, tampoco se ha frenado a la hora de insultar al director de Okdiario, Eduardo Inda, considerando a su medio de comunicación como un referente de las cloacas.

En definitiva, como podrán apreciar, Pablo Echenique en estado puro…y muy faltón:

Porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros. Porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco y la Tierra es plana. Porque nunca contrastas una fake news de OKcloacas. pic.twitter.com/kj2dwVnTbj

LAS REDES ESTALLAN ANTE LOS EXABRUPTOS DEL PODEMITA

Por supuesto, Twitter fue un clamor ante la irreverencia supina de Pablo Echenique, al que le recordaron que antes de meterse en casas ajenas, que mira lo que sucede en la propia y que empiece él mismo a dar ejemplo pagando lo que debe a la Seguridad Social:

Si solo nos fijaramos en ti. Que no pagabas la seguridad social de tu empleado y que odia al país q te acogió. No veriamos la inmigración demasiado bien. Menos mal q miramos más allá

Mira Echenique, te escudas en tu discapacidad para insultar, y ya me tienes hasta la peineta.

Yo voto a quien quiero, y a quien me da la gana, y tú no eres nadie para decir lo que he de hacer, punto y pelota.

Si no estás a gusto en España, te queda tu país Argentina.

Viva 🇪🇸🇪🇸

— soco (@Espartana45) February 15, 2020