A lo kale borroka, los catabatasunos queman el coche del concejal de VOX en Salt (Gerona)

Dirá Mayka Navarro que Salt (Gerona), como Vic, son pueblos absolutamente tolerantes. Pero la realidad es que son localidades donde el independentismo ha calado hasta volver locas a la mayoría de las personas, que es lo que suele generar una idea ya de por sí irracional y trasnochada a todas luces.

Así que en la madrugada de este 24 de febrero de 2020 ha aparecido en ese municipio de Salt el coche de un concejal de Vox en el Ayuntamiento absolutamente calcinado.

Unos valientes estos independentistas, ya saben, que han machacado hasta el siniestro el coche de Sergi Fabri, uno de los dos concejales que el partido de Santiago Abascal tiene en Salt, tal y el propio Fabri relata y demuestra en Twitter. Ser concejal de Vox en un pueblo como este merece una estatua:

🗣 Esta noche me han quemado el coche para que deje de defender al pueblo humilde y trabajador. No lo haré. Seguiré en pie de guerra y ahora con más ganas. 💪 pic.twitter.com/otcDRSQimN — Sergi Fabri (@SergiFabri) February 24, 2020

Ataques a Vox, de moda

Ser un cobarde es tendencia en este país, así que no es de extrañar que haya varios bobos que siguen la moda de tratar de atacar sea como sea a miembros del partido Vox.

Recuerden que hasta el propio líder del partido, Santiago Abascal, ha solicitado protección para poder pisar Cataluña, algo que no ha sido respondido sin embargo por el ministro del Interior, Grande-Marlaska. Pero no es el único caso, dado que quienes no son tan populares como el presidente de la formación, tienen más problemas incluso para salir a la calle con libertad:

Unas 400 personas, según la Guardia Urbana, convocadas por los CDR boicotearon en la tarde de 12 de enero de 2020 un acto de VOX en Barcelona y arrojaron huevos y otros objetos contra el miembro del comité ejecutivo nacional de esta formación, Jaume Buxadé, que tuvo que ser escoltado hasta su coche por los Mossos d’Esquadra:

Nos están tirando cosas y sólo puedo decir que VOX va a seguir luchando por la libertad de expresión y de pensamiento y no nos van a parar.

Intolerantes separatistas no permiten realizar un acto de VOX. Otro vídeo en Facebook https://t.co/SAixMoFMJD — VOX Barcelona (@vox_barcelona) January 12, 2019

Sin vergüenza en los medios

Además ocurre que estos ataques quedan impunes o peor aún, en una suerte de defensa, en los medios de comunicación. Recordamos con especial desacierto el caso de Mayka Navarro, la reportera del procés que desde Telecinco nos pretendía hacer entender que Vic, el pueblo de las centenares de cruces amarillas en su plaza, es muy tolerante: