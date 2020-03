Irene Montero y sus feminazis pueden ir ‘solas y borrachas’, pero no dejan que Begoña Villacís pise la calle

Es una muestra más de esa perversa ‘ley del embudo’ que se ha instalado en la sociedad española y que aplauden sin rubor medios de comunicación como RTVE, LaSexta, cadena SER y El País.

La realidad, es que Irene Montero y sus feminazis puede ir ‘solas y borrachas’ por la calle, pero no dejan que Begoña Villacís la pise, como quedó patente este 8 de marzo den 2020.

«¡Sinvergüenza!, ¡zorra!, ¡puta!, ¡deberíais moriros todas, fascistas de mierda!, ¡dais asco!», gritaba una turba morada impidiendo el acceso a la manifestación del 8M a los políticos de Ciudadanos.

Un cordón policial, acompañado de una veintena de efectivos de seguridad con chaleco naranja, intentaba tímidamente que no hubiera que lamentar heridos ni males mayores, pero incapaz de garantizar la seguridad de la vicealcaldesa de Madrid, les insistía en que debía marcharse.

Y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presente en la cabecera y al que su compañera y ahora Fiscal General Dolores Delgado llamaba despectivamente ‘maricón’, disimulando como si no viera nada.

Mientras tanto, una turba de veinteañeras y viejunas, revueltas todas con con la vena del cuello a punto reventar y echando espumarajos por la boca, gritaban desaforadas contra las mujeres de Ciudadanos que se incorporaba a la manifestación en el Paseo del Prado.

«Qué vengáis aquí es para mataros», se escucha entre el vocerío:

Vuelan escupitajos que rememoran el Día del Orgullo Gay con Inés Arrimadas.

Villacís, antes de desistir y marcharse, comenta con amargura:

«Esto ya es un clásico. Yo creo en la libertad y a mí me cuesta mucho que me den órdenes, y aquí estoy para defender la libertad. Estas calles no son suyas, míralas, qué lástima. Lo peor de todo es que estas chicas tienen veinte años y las ministras socialistas nos lo hicieron el año pasado, y ellas tienen ya una edad. Espero que después de un año hayan madurado y no pase».